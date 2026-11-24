Tavernola Bergamasca. Quasi 3,2 milioni di euro per rimuovere i rifiuti dal Lago d’Iseo, in particolare nel territorio di Tavernola Bergamasca. È quanto prevede la delibera approvata lunedì 23 novembre dalla giunta di Regione Lombardia, su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima Giorgio Maione, di concerto con l’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Terzi.

Il provvedimento dà il via libera a un accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e l’Autorità di bacino dei laghi d’Iseo, Endine e Moro. Lo stanziamento complessivo, pari a 3,17 milioni di euro, sarà suddiviso in due annualità: 1,8 milioni di euro per il 2026 e 1,375 milioni per il 2027.

“Entro la fine della legislatura il problema sarà risolto – afferma l’assessore Maione -. Con questo accordo compiamo un altro passo concreto per la tutela e il risanamento ambientale del Lago d’Iseo. Grazie alle risorse messe in campo diamo continuità a un lavoro complesso e strategico per la comunità di Tavernola Bergamasca e per tutto il Sebino. Regione Lombardia dimostra ancora una volta di essere al fianco dei territori con risorse certe e tempestive, valorizzando le competenze tecniche dell’Autorità di bacino per garantire la massima efficacia dell’intervento”.

“Con questo stanziamento – aggiunge l’assessore Terzi – si migliora e tutela la qualità delle acque e si ottimizza l’uso delle risorse idriche. Fondi che si aggiungono agli ulteriori finanziamenti regionali erogati all’Autorità di bacino per valorizzare e riqualificare il demanio lacuale e le infrastrutture per la navigazione interna”.