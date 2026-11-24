Il fine settimana di Produzioni Ininterrotte, il Festival di Letteratura del Lavoro organizzato dall’Associazione Crespi d’Adda all’Unesco Visitor Centre di viale Manzoni 18 a Crespi d’Adda (BG), propone due mattinate dedicate all’innovazione e alla capacità di guardare avanti partendo dalle proprie radici. Protagonisti saranno due storie emblematiche: da un lato la rivoluzione digitale raccontata attraverso il confronto tra Olivetti e Apple, dall’altro il percorso di Birra Peroni, marchio simbolo dell’industria italiana che, dopo oltre 175 anni di attività, continua a evolversi mantenendo saldo il proprio patrimonio di valori. Sabato 28 novembre, alle ore 11, ospite l’imprenditore digitale Pierdamiano Airoldi, che nell’incontro Da 1 a 101: Olivetti vs Apple accompagnerà il pubblico alla scoperta di due oggetti che hanno segnato la storia della tecnologia e continuano a parlare al presente; domenica 29 novembre, sempre alle ore 11, sarà invece la volta di Enrico Galasso, presidente e amministratore delegato di Birra Peroni, che presenterà il libro Per i prossimi 175 anni. Birra Peroni, una tradizione del futuro (Rubbettino, 2024).

SABATO 28 NOVEMBRE, ore 11 / Da 1 a 101: Olivetti Vs Apple / incontro con PIERDAMIANO AIROLDI

Sabato 28 novembre, alle 11, Produzioni ininterrotte ospita l’imprenditore digitale Pierdamiano Airoldi nell’ incontro Da 101 a 1: Olivetti vs Apple che mette a confronto due oggetti simbolo della storia della tecnologia: la Programma 101 di Olivetti, considerata il primo computer da tavolo della storia e immessa sul mercato sessant’anni fa, e l’Apple I, il primo computer realizzato da Steve Wozniak e Steve Jobs, che quest’anno celebra il suo cinquantesimo anniversario. Grazie a Fondazione 101 – ente italiano senza scopo di lucro che si occupa di conservare, valorizzare e promuovere la storia dell’informatica, della tecnologia e della cultura digitale – le due macchine saranno eccezionalmente presentate e riaccese dal vivo davanti al pubblico, offrendo un’occasione rara per osservare da vicino le radici di una trasformazione che ha cambiato il nostro modo di lavorare, progettare e comunicare. Attraverso il confronto tra la pionieristica invenzione italiana e il celebre prototipo californiano, l’incontro racconterà il momento in cui il computer ha iniziato a uscire dai grandi centri di calcolo per arrivare sulle scrivanie di professionisti e aziende, aprendo la strada alla diffusione dell’informatica nelle case di milioni di persone. Un viaggio tra innovazione, design, intuizioni visionarie e protagonisti spesso dimenticati, per riscoprire il contributo fondamentale dell’Italia alla nascita della rivoluzione digitale e rileggere, con uno sguardo contemporaneo, una storia che continua ancora oggi a influenzare il nostro futuro.

Pierdamiano Airoldi, Imprenditore digitale e innovatore, è CEO di Magnetic Media Network, un solution provider specializzato nella “digital transformation” per persone e imprese, partner dei principali marchi internazionali del settore. Appassionato retrocollezionista, ha creato una importante collezione informatica esposta nel M’useum aziendale e in svariati eventi di divulgazione della cultura digitale. È promotore e socio di Singularity University Summit Italia e di Bergamo Scienza, evento che promuove una nuova cultura della divulgazione scientifica.

DOMENICA 29 NOVEMBRE, ore 11 / Per i prossimi 175 anni / incontro con ENRICO GALASSO

Domenica 29 novembre, alle ore 11, all’Unesco Visitor Centre, Enrico Galasso, presidente e amministratore delegato di Birra Peroni, presenterà il volume Per i prossimi 175 anni. Birra Peroni, una tradizione del futuro (Rubbettino, 2024), dedicato alla storia e all’evoluzione recente dell’azienda. Come può un marchio storico rinnovarsi senza smarrire la propria identità? E in che modo una lunga tradizione può diventare una risorsa per affrontare le sfide contemporanee? L’incontro offrirà l’occasione per conoscere il percorso intrapreso da Birra Peroni, che ha scelto di interpretare il cambiamento come una leva di crescita, integrando patrimonio industriale, innovazione e sostenibilità. Partendo dal valore della propria storia e dei propri marchi, l’azienda ha sviluppato una visione capace di coniugare continuità e rinnovamento, mettendo al centro persone, competenze e relazioni. Il libro diventa così punto di partenza per una riflessione più ampia sui temi della leadership, della capacità di adattamento e della costruzione di organizzazioni resilienti e competitive nel lungo periodo. Una testimonianza che supera i confini del caso aziendale per interrogarsi sul rapporto tra eredità e innovazione, mostrando come il passato possa diventare una risorsa concreta per immaginare il futuro.

Enrico Galasso è Presidente e Amministratore Delegato di Birra Peroni dal 2019. Laureato in Ingegneria Gestionale, ha maturato un percorso internazionale in aziende leader come IBM, Procter & Gamble, Ferrero, Coca-Cola HBC, Reckitt e Bain & Company. Fa parte degli organi direttivi di importanti associazioni di categoria ed è stato inserito tra i Top 100 Manager Forbes Italia 2022. È autore del volume Per i prossimi 175 anni. Birra Peroni, una tradizione del futuro (Rubbettino, 2024).

Produzioni Ininterrotte, il festival di Letteratura del Lavoro ospitato a Crespi d’Adda, villaggio operaio riconosciuto dall’UNESCO in provincia di Bergamo ha preso il via l’11 ottobre. Fino al 6 dicembre sono in programma oltre venti appuntamenti, organizzati dall’Associazione Crespi d’Adda, tutti gratuiti, al Visitor Centre di corso Manzoni 18: incontri con autori, giornalisti, artisti, storici e manager per raccontare il lavoro e i luoghi della produttività attraverso un percorso che intreccia memoria, presente e visioni del futuro, restituendo al lavoro la sua dimensione umana e narrativa. L’edizione 2026 esplora l’etica del lavoro nel suo sviluppo storico, ripercorrendo le trasformazioni che hanno ridefinito il panorama economico e produttivo, accelerate negli ultimi anni dall’innovazione tecnologica. Un viaggio che attraversa memoria e identità collettiva, invitando a riscoprire le radici della storia sociale per comprendere come il passato continui a orientare valori e prospettive future.

Sono ospiti della ottava edizione di Produzioni Ininterrotte all’ Unesco Visitor Centre di Crespi d’Adda: Marta Averna, Giovanni Brambilla, Francesco Cattaneo, Elena Cologni, Edoardo Currà e Sara De Maestri, Giovanni Ferrarese, Gianmarco Gabrieli, Enrico Galasso, Andrea Guarguaglini con Francesco Belliti e Gianluca Pardini, Maurizio Maggiani, Andrea Mastrovito, Fabrizio Menalli e Luigi Cortesi, Sara Monaci, Romeo Orlandi, Roberto Parisi, Nicoletta Prandi, Matteo Rabaglio e Giosuè Bonetti, Luca Tomassini, Pino Viscusi, Stefania Zolotti. Due sono gli appuntamenti previsti fuori Crespi, ospitati al MUSIL – Museo del Ferro di San Bartolomeo di Brescia che vedono la partecipazione di Fulvio Falzarano e del Teatro Caverna.

Il programma completo del festival su www.produzioniininterrotte.it o tel. 02.90939988

Rientrano nel programma del Festival anche tour letterari, visite guidate sulle orme delle pagine di scrittori, di luoghi del territorio orobico legati al mondo del lavoro. Oltre Crespi d’Adda i tour letterari si svolgono a Bergamo, Dalmine, Ponte San Pietro e Cornello dei Tasso. www.tourletterari.it

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