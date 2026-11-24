Il 33% delle aziende analizzate possiede almeno un brevetto e Bergamo è quarta in Italia per numero di imprese brevettanti. Resta però contenuta la spesa in ricerca e sviluppo: lo 0,12% del fatturato, contro lo 0,18% della Lombardia e lo 0,23% di Milano

Le Pmi familiari bergamasche sono solide dal punto di vista economico e mostrano una buona capacità di sviluppare innovazione, come dimostra il numero di brevetti registrati. Il punto debole riguarda invece gli investimenti in ricerca e sviluppo, ancora inferiori a quelli delle imprese milanesi e lombarde. È quanto emerge da una ricerca del CYFE – Center for Young and Family Enterprise dell’Università degli studi di Bergamo, realizzata nell’ambito del progetto “IF! – Imprese Familiari: Innovazione e Futuro”, in collaborazione con la School of Management del Politecnico di Milano.

Lo studio ha preso in esame 239 società di capitali a controllo familiare della provincia di Bergamo, con un fatturato compreso tra 20 e 150 milioni di euro. Il confronto è stato effettuato con un campione nazionale di 6.302 imprese e con i dati relativi a Lombardia, Milano e Brescia.

Brevetti, Bergamo è quarta in Italia

Il dato più significativo riguarda l’attività brevettuale. Il 33% delle aziende bergamasche analizzate possiede almeno un brevetto, contro una media nazionale di circa il 27%. Sono 72 le imprese titolari di brevetti, un risultato che colloca Bergamo al quarto posto nel campione nazionale, dopo Milano, Brescia e Vicenza, a pari merito con Treviso.

Complessivamente, le aziende considerate detengono 2.133 brevetti, oltre la metà dei quali concentrata nelle prime dieci imprese. Un patrimonio che conferma la presenza sul territorio di competenze tecniche e capacità di sviluppare soluzioni innovative.

Solidità economica, margini superiori alla media

La ricerca evidenzia anche una situazione economico-finanziaria positiva. Nel 2024 il fatturato medio delle imprese analizzate è stato di 42,84 milioni di euro, mentre l’EBITDA medio sulle vendite ha raggiunto l’11,34%. Il dato supera sia la media nazionale, pari al 9,31%, sia quella lombarda, al 9,5%, e quella milanese, al 8,97%.

Anche sul fronte dell’indebitamento il quadro è favorevole. Il rapporto medio tra debito e capitale proprio si attesta al 61,79%, contro l’87,39% del campione nazionale e il 108,12% di quello milanese. Numeri che descrivono imprese con una buona redditività e una struttura finanziaria relativamente equilibrata.

Ricerca e sviluppo, gli investimenti restano indietro

È sul fronte degli investimenti in ricerca e sviluppo che emerge il principale margine di miglioramento. Le spese medie di R&S capitalizzate in bilancio dalle imprese bergamasche sono pari a circa 37mila euro, un valore distante dagli oltre 96mila euro registrati dalle aziende milanesi.

La differenza si ritrova anche nell’incidenza degli investimenti sul fatturato: a Bergamo si ferma allo 0,12%, mentre raggiunge lo 0,18% in Lombardia e lo 0,23% a Milano. Un divario che segnala la necessità di rafforzare le risorse destinate allo sviluppo di nuovi prodotti, tecnologie e processi produttivi.

Un altro indicatore arriva dalla classifica nazionale delle cento imprese più innovative, costruita considerando gli investimenti, i brevetti e la capacità di trasformare l’innovazione in risultati economici. Sono due le aziende bergamasche presenti: Capoferri Serramenti, al 58° posto, e Fondmetal, al 100°.

L’innovazione non passa soltanto dai brevetti

Il rapporto invita tuttavia a non fermarsi ai soli indicatori contabili e brevettuali. Nelle PMI familiari, infatti, una parte importante dell’innovazione può nascere dall’esperienza e dalle competenze tecniche, dal miglioramento dei processi produttivi o dalla realizzazione di soluzioni specifiche per i clienti. Attività che non sempre vengono registrate formalmente come ricerca e sviluppo e che non necessariamente portano alla registrazione di un brevetto.

“Le imprese familiari bergamasche presentano basi economiche solide e una significativa presenza di attività brevettuale. La ricerca evidenzia, allo stesso tempo, la necessità di rafforzare gli investimenti in ricerca e sviluppo e di comprendere meglio le diverse modalità attraverso cui le imprese innovano”, sottolinea Cristina Bettinelli, direttrice del CYFE e docente di Family Business all’Università degli studi di Bergamo, che ha curato il rapporto insieme alla ricercatrice Jasmine Mondolo.