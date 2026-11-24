Un rendering dell'ospedale con l'ottava torre

Il Consiglio comunale approva con 27 voti favorevoli la modifica dell’accordo di programma. Previsti 115 posti aggiuntivi tra degenza e day hospital, il trasferimento dell’Unità spinale da Mozzo e una riorganizzazione dei reparti: sette società in corsa per la progettazione

Bergamo. Ventisette voti favorevoli, nessun contrario. Nella serata di lunedì 23 novembre il Consiglio comunale di Bergamo ha dato il via libera all’ottava torre dell’ospedale Papa Giovanni XXIII, un investimento da 100 milioni di euro per potenziare l’onco-ematologia, ampliare gli spazi di cura e rafforzare la ricerca clinica. L’aula ha approvato il sesto atto integrativo dell’accordo di programma sull’ospedale, già passato all’unanimità in Terza commissione mercoledì 18 novembre.

A spiegare perché serviva un voto del Consiglio è l’assessore alla Pianificazione urbanistica Francesco Valesini. Urbanistica che, però, non c’entra in modo diretto: l’Accordo di Programma originario, che risale al maggio 2000, fissa il limite massimo di superficie edificabile a 210mila metri quadrati e con la nuova torre si arriverà a poco più di 160mila. “Cambia invece in modo sostanziale il quadro finanziario”, sancisce l’assessore. Dei 100 milioni, già finanziati, 52,5 vengono da Regione Lombardia e 47,5 da finanziamenti statali: 60,6 sono destinati ai lavori, 39,4 per arredi, attrezzature sanitarie e spese tecniche.

A illustrare le ragioni dell’opera è Francesco Locati, direttore generale dell’Asst Papa Giovanni XXIII. La torre nasce da una domanda crescente di cure oncologiche complesse sul territorio e dalla necessità di rafforzare l’hub oncologico, con percorsi integrati e una presa in carico migliore dei pazienti onco-ematologici. “Non è solo un nuovo edificio per l’ospedale, ma una componente integrata alla struttura esistente, collegata ai suoi servizi – afferma Locati -. La Torre 8 è un investimento sul futuro per continuare a curare meglio e offrire risposte ai cittadini”.

L’ospedale, in funzione dal 15 dicembre 2012, oggi conta 1.200 posti letto, 226 ambulatori e 36 sale operatorie su circa 150mila metri quadrati. La nuova struttura sorgerà accanto alla Torre 7 e porterà 15.600 metri quadrati di nuovi spazi, più 7.500 riqualificati nel complesso esistente. La torre principale avrà cinque piani fuori terra e uno interrato, con un corpo intermedio di due piani.

Il direttore Locati durante il suo intervento

Sono previsti l’ampliamento della piastra ospedaliera, su tre piani, e il prolungamento dell’hospital street, il percorso interno che collega gli edifici, per circa 500 metri quadrati. Nell’area nord-orientale troverà posto un parcheggio da 300 posti per il personale, con spazi di sosta per i pazienti in dialisi. Circa 1.950 metri quadrati di viabilità interna saranno riorganizzati, lasciando invariati gli accessi al pronto soccorso, alla stazione ferroviaria e al trasporto pubblico. La sfida più delicata, ricorda Locati, sarà aprire un cantiere dentro un ospedale pienamente operativo: ogni fase dovrà garantire la continuità dei servizi.

Gli effetti della torre non si fermano però ai nuovi spazi. “La maggiore disponibilità di superficie – annuncia Locati – permetterà una riorganizzazione complessiva del presidio, a vantaggio di attività oggi frenate da vincoli strutturali”. Il primo risultato riguarda la Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza: sarà possibile attivare posti letto dedicati alle patologie neurologiche e psicopatologiche dell’età evolutiva, con percorsi protetti e più integrati con i servizi di salute mentale. “Una risposta che il territorio attende, in un ambito dove la domanda è cresciuta molto negli ultimi anni”, sostiene il direttore.

Il secondo riguarda l’Unità spinale e la Neuroriabilitazione, oggi a Mozzo. “Il trasferimento nella sede centrale garantirà un collegamento più diretto tra fase acuta e riabilitativa, con percorsi più sicuri e una gestione più appropriata dei tempi di ricovero e di dimissione”, spiega Locati. Quanto alla dotazione complessiva, la nuova torre porterà 78 posti letto ordinari e 37 di day hospital in più.

Il progetto porterà una ridefinizione più ampia dell’ospedale, in cui ogni torre avrà un’identità più precisa. Locati ripercorre la nuova geografia: alla Torre 1 il materno infantile; la Torre 2 – “L’abbiamo chiamata ‘torre del bambino”, racconta il direttore – riunirà tutte le discipline pediatriche; la Torre 3, con il dipartimento delle Neuroscienze; alla Torre 4 il dipartimento chirurgico, alla 5 il cardiovascolare, alla 6 l’intera area medica. La Torre 7 ospiterà il dipartimento di salute mentale, con la nuova degenza di Neuropsichiatria infantile. Poi, conclude, “la new entry”: l’ottava.

La ri-organizzazione dei reparti

Il cronoprogramma prevede 50 mesi dalla firma dell’atto integrativo da parte di tutti i soggetti coinvolti fino a collaudi e apertura. I primi 21-26 mesi andranno a progettazione e gare, poi circa 18 mesi di costruzione e tre di collaudi e messa in funzione. Sul fronte dei progettisti si è già in movimento: in estate l’Asst ha pubblicato la gara per i servizi di ingegneria e architettura, che comprendono progetto di fattibilità tecnico-economica, progettazione esecutiva ed eventuale direzione dei lavori. Alla scadenza di fine settembre sono risultate in corsa sette società capofila di raggruppamenti, con esito atteso tra fine 2026 e inizio 2027.

Il dibattito in aula conferma un consenso ampio e trasversale. Andrea Pezzotta, leader della minoranza, definisce il Papa Giovanni “un’assoluta eccellenza non solo della città, ma a livello nazionale”. Da Fratelli d’Italia, Cristina Laganà accoglie con favore l’ampliamento, auspicando di poter trasferire parte della dialisi nei nuovi spazi. Ida Tentorio (FdI) invita a riconoscere il contributo del governo al finanziamento: “Non è solo un ampliamento edilizio, ma un’evoluzione della capacità assistenziale dell’ospedale”.

“Non è solo un atto tecnico, ma un messaggio politico – osserva Francesca Riccardi, capogruppo in Consiglio del Partito Democratico -. Le istituzioni devono essere alleate della sanità pubblica. Servono spazi adeguati per la ricerca e sollievo per reparti che lavorano da anni al limite, ma le strutture da sole non bastano: serve continuare a investire sulle persone”. Il consigliere Robi Amaddeo (Lista Gori) legge nell’operazione la volontà della città di riconoscere in salute e welfare, accanto alla vocazione produttiva, una componente essenziale del proprio futuro, Marco Previtali (Pd) chiede invece chiarimenti sulle eventuali compensazioni ambientali per le nuove superfici pavimentate, richiamando gli obiettivi della Nature Restoration Law.