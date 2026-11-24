Bergamo. Un milione in più per la nuova Gamec, meno mutui e più soldi per scuole, biblioteche e manutenzioni. È la fotografia dell’ultima variazione al bilancio di previsione 2026-2028 approvata dalla giunta Carnevali, che il 30 novembre arriverà in Consiglio comunale per il via libera definitivo. Il provvedimento, illustrato dall’assessore al Bilancio Sergio Gandi, chiude la ricognizione di fine anno sulle entrate e sulle spese di Palazzo Frizzoni. Serve a portare il 2026 in porto con i conti in equilibrio e a preparare il terreno al bilancio di previsione 2027-2029.

La scelta più netta è sul fronte dell’indebitamento: il Comune rinuncia a 2,7 milioni di nuovi prestiti. Erano previsti per la sistemazione idraulica della valletta di via Goisis (2,2 milioni) e per gli interventi alla scuola Angelini (500mila euro). A coprire il vuoto ci pensa l’avanzo di amministrazione, che mette a disposizione oltre 2,65 milioni per nuovi investimenti e per sostituire altre fonti di finanziamento. “Il risultato – sottolinea Gandi – è che non serve cedere parte del patrimonio comunale”.

Tra le opere in programma, la più corposa è il recupero del portico dell’ex mercato ortofrutticolo di via San Giorgio, che permetterà di ampliare ulteriormente la biblioteca Tiraboschi. Vale 2,1 milioni, un milione dei quali arriva da un contributo regionale. Un altro milione, come detto, va invece alla nuova sede della Gamec, per far fronte agli “extracosti” emersi nel quadro economico di uno dei cantieri più accidentati degli ultimi anni in città.

Sul fronte dell’edilizia pubblica, 746mila euro sono destinati all’efficientamento energetico degli alloggi dei Servizi abitativi pubblici, nell’ambito del programma RePowerEU. Le scuole e l’infanzia ricevono 500mila euro per i nuovi impianti di climatizzazione negli asili nido, oltre alle risorse per la messa in sicurezza delle scuole Locatelli di via Pradello e Clementina di via Rovelli, sostenute anche da 348mila euro di fondi Pnrr.

Ci sono poi le manutenzioni quotidiane: 350mila euro per strade e manufatti e altrettanti per il verde pubblico. Per la sicurezza urbana, 250mila euro ampliano la rete di videosorveglianza, mentre altri 250mila finanziano la nuova illuminazione del campo da rugby del centro sportivo Utili. La lista continua con 350mila euro per l’adeguamento dell’Urban Center, le risorse per il ripristino dell’edificio Social Domus e 303,6mila euro per abbattere le barriere architettoniche, con lavori che toccheranno anche la Rocca di Bergamo.

Sul versante della gestione ordinaria, le entrate crescono di 1,51 milioni e le spese nette di 2,74. La differenza, circa 1,23 milioni, viene coperta soprattutto con l’avanzo di amministrazione (1,13 milioni) e con una minore destinazione di entrate correnti agli investimenti (105mila euro).

A spingere le entrate sono le voci extratributarie, in aumento di 1,68 milioni grazie, tra l’altro, alle sanzioni del Codice della strada, ai diritti di segreteria, agli interessi di mora, ai rimborsi assicurativi e ai canoni degli alloggi pubblici. Calano invece le entrate tributarie (-65mila euro) e i trasferimenti correnti (-110mila euro), questi ultimi per i minori fondi statali destinati all’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, a cui corrisponde anche una minore spesa per il servizio.

Le uscite raccontano le priorità e le preoccupazioni dell’ente. Ci sono 596mila euro per progetti sociali, finanziati da entrate di pari importo, e 413mila euro che si aggiungono ai contributi già previsti per enti e associazioni. Pesa il caro energia, con un adeguamento di 585mila euro per utenze e illuminazione pubblica. Altri 540,5mila euro vanno al fondo crediti di dubbia esigibilità e 451mila alla componente perequativa della Tari destinata al bonus sociale.

Spicca anche un accantonamento di 300mila euro per il contenzioso legato all’esondazione dei torrenti Morla e Tremana del 2024, a copertura dei rischi delle cause ancora in corso. Sono previsti inoltre 290mila euro per servizi digitali, postali e di cybersecurity, tra cui la piattaforma Send per le notifiche digitali e nuovi software, e due trasferimenti straordinari a istituzioni culturali: 127mila euro alla Fondazione Bergamo nella Storia, in vista del decennale del riconoscimento Unesco, e 100mila alla Fondazione Accademia Carrara.

A bilanciare in parte gli aumenti ci sono le economie: 765mila euro sull’assistenza ai minori stranieri non accompagnati, 150mila sull’assistenza domiciliare e 140mila sugli asili nido. Nel complesso le dotazioni per i servizi calano di 155mila euro, senza modifiche, assicura l’amministrazione, alle prestazioni erogate ai cittadini.

Gandi: “Investimenti senza vendere il patrimonio”

Dietro i numeri, spiega Gandi, c’è un lavoro di verifica condotto con le direzioni comunali su tutti gli stanziamenti. “Un’analisi puntuale che ci consente non solo di chiudere l’esercizio 2026 in pieno equilibrio, riducendo l’indebitamento e finanziando interventi importanti per la città, ma anche di impostare su basi solide e realistiche il prossimo bilancio di previsione 2027-2029”, osserva l’assessore.

Sull’uso dell’avanzo è netto: “Anche in questo caso lo impieghiamo per finanziare opere e interventi in conto capitale, evitando di vendere beni del Comune”. Tra le priorità indicate ci sono le manutenzioni, l’ampliamento della Tiraboschi, sostenuto per circa metà dalla Regione, e l’intervento sull’impianto sportivo Utili.