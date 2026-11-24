Ventidue anni, originaria di Orio al Serio, si è laureata alla Statale di Milano con una tesi sulle nuove forme di violenza contro le donne nell’era digitale. Al centro della ricerca i casi “Phica” e “Mia Moglie”, il ruolo dei media, il consenso e la necessità di un cambiamento culturale. Mercoledì 25 novembre porterà queste riflessioni in piazza a Bergamo

Orio al Serio. La violenza contro le donne non si ferma davanti a uno schermo. Cambia forma, trova nuovi strumenti, si nasconde dietro profili anonimi e viaggia attraverso piattaforme e chat, raggiungendo migliaia di persone. Ma dietro la tecnologia restano dinamiche antiche, nelle quali il corpo femminile viene privato della propria dignità e della possibilità di scegliere. È proprio da questo intreccio che parte il lavoro di Sara Lentini, 22 anni, di Orio al Serio, laureatasi lo scorso luglio in Scienze politiche all’Università degli Studi di Milano, la Statale.

La sua tesi si intitola “La tutela dei diritti fondamentali nell’era digitale: il caso della violenza contro le donne” ed è stata sviluppata con la professoressa Alessandra Facchi. Un percorso di ricerca nato da un interesse personale e approfondito durante il terzo anno universitario, attraverso il corso di “Filosofia e politica del diritto”: “È un tema che mi è sempre stato molto caro, anche per una storia personale. – racconta la giovane -. Durante il corso universitario avevo affrontato la questione del sex work, quindi della prostituzione, dal punto di vista giuridico, analizzando come viene gestita in Italia e all’estero. Parlandone con la professoressa è nata l’idea di approfondire come i diritti delle donne siano cambiati con il passaggio al digitale”.

La ricerca prende in esame due vicende emblematiche, quella del gruppo Facebook “Mia Moglie” e quella del portale “Phica “. Nel primo caso, emerso nell’agosto 2025, migliaia di uomini condividevano fotografie di mogli, fidanzate e compagne senza il loro consenso, accompagnandole con commenti degradanti. Un fenomeno che ha mostrato quanto facilmente l’intimità di una persona possa essere trasformata in materiale di condivisione collettiva.

Con “Phica” il meccanismo si è ripresentato, assumendo anche forme più articolate. Oltre alla diffusione non consensuale di fotografie, il portale era associato a contenuti manipolati attraverso tecniche di deepfake (immagini o audio falsi creati con l’intelligenza artificiale, ndr), capaci di alterare immagini reali o creare rappresentazioni sessualmente esplicite di donne che non avevano mai acconsentito a comparirvi. Due vicende diverse per piattaforma, ma accomunate dalla violazione dello stesso diritto: decidere del proprio corpo e della propria immagine.

Non si tratta soltanto di privacy. Il consenso a essere fotografate, infatti, non significa autorizzare la diffusione di un’immagine. E una fotografia condivisa in un contesto privato non diventa un contenuto a disposizione di chiunque. È il principio dell’autodeterminazione, uno dei cardini della riflessione di Sara, che si intreccia con la dignità personale e la responsabilità delle piattaforme.

La neo laureata si soffermerà su ciò anche durante il suo intervento di mercoledì 25 novembre in piazza a Bergamo, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Tra gli aspetti che considera più delicati c’è il ruolo dell’informazione, che può contribuire a denunciare un fenomeno ma, se gestita senza attenzione, rischia involontariamente di amplificarlo. “Quando il tema è tornato centrale con ‘Phica, la rinascita’, simile al primo, i giornali che hanno iniziato a parlarne riportavano circa 11mila iscritti. Dopo la pubblicazione degli articoli si è arrivati a parlare di 30mila”, osserva Sara, richiamando il rischio che la visibilità mediatica si trasformi in pubblicità per questi spazi.

La sua posizione non è una critica al diritto di cronaca, ma un invito a interrogarsi sulle modalità con cui vengono raccontate simili vicende: “Sarebbe importante collaborare con le autorità per favorire la chiusura di questi spazi e poi pubblicare articoli per denunciare quello che succede, spiegando cosa c’è dietro. Ma non prima, perché così non aiutiamo le vittime: rischiamo soltanto di dare visibilità a queste realtà”.

Dalla ricerca emerge anche una riflessione più ampia sulla capacità del diritto di proteggere le donne nell’ambiente digitale. Sara racconta di essere partita pensando che il problema fosse soprattutto normativo, per poi arrivare a una conclusione diversa. Non basta introdurre nuove leggi: occorre rendere efficaci quelle esistenti e adattarle alle caratteristiche della rete, rafforzando anche le responsabilità delle piattaforme: “Pensavo che ci fosse un vuoto dal punto di vista giuridico. Poi, analizzando le leggi che sono state introdotte, mi sono resa conto che è un insieme di cose. Per il futuro è importante sviluppare un approccio integrato che combini almeno tre livelli di intervento”.

Il primo è quello giuridico, il secondo riguarda la tecnologia e il funzionamento delle piattaforme. Gli algoritmi, infatti, non sono strumenti neutrali: possono contribuire a diffondere contenuti e a moltiplicarne la visibilità. Per questo, secondo Sara, bisognerebbe ripensare anche i meccanismi che regolano gli spazi digitali: “Bisognerebbe interrogarsi su come il design delle piattaforme e soprattutto gli algoritmi possano essere orientati alla tutela dei diritti, invece che alla massimizzazione del coinvolgimento degli utenti”.

Il terzo livello, forse il più importante, è quello culturale. Perché nessuna norma e nessuna tecnologia possono sostituire un’educazione al rispetto, al consenso e alla responsabilità nelle relazioni. Un tema che, secondo la ventiduenne, dovrebbe trovare spazio soprattutto nelle scuole, attraverso percorsi di educazione sessuo-affettiva e digitale. “È il punto più importante. – prosegue la studentessa -. Sarebbe indispensabile investire nell’educazione sessuo-affettiva e in quella digitale. A scuola si parla di sesso, ma non abbastanza di consenso e di tutto quello che riguarda il corpo femminile. La colpevolizzazione delle vittime continua a esistere. Bisognerebbe sviluppare percorsi specifici, soprattutto sul consenso”.

Una riflessione che non rimane confinata all’università. Sara è impegnata anche in politica, all’interno di Sinistra Italiana Bergamo, e vorrebbe continuare a occuparsi dei diritti delle donne: “Mi piacerebbe sicuramente fare qualcosa per le donne, anche attraverso la politica. Sto ancora capendo bene quale strada intraprendere, ma è un ambito nel quale vorrei continuare a impegnarmi”.

Il suo lavoro si chiude con un pensiero che restituisce il senso dell’intera ricerca e che diventa anche un messaggio in vista del 25 novembre. Non è la tecnologia ad aver creato la violenza, ma ha reso più visibili e rapide le sue manifestazioni, imponendo alla società di scegliere come reagire: “La tecnologia ha reso soltanto la violenza più visibile. Spetta alla società decidere se utilizzare questa visibilità come un’occasione per cambiare davvero. E io spero che sarà così. La violenza corre sul web, i diritti devono raggiungerla”.