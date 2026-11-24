Francesco Maestrelli riceve il titolo di campione in carica da Marco Fermi

Bergamo. Più di vent’anni di storia, una promozione che certifica il percorso compiuto e nuove ambizioni per il futuro. Gli Internazionali di Bergamo-Trofeo Perrel-Faip si preparano a vivere una nuova stagione: dal 2027 il torneo salirà infatti dalla categoria ATP Challenger 100 alla 125, raggiungendo la fascia più alta del circuito Challenger standard (fatta eccezione per i pochi tornei “175”, che seguono logiche differenti). Un salto importante, che porterà con sé un montepremi di 214mila euro, una maggiore dotazione di punti per il ranking mondiale e la possibilità di attrarre giocatori di livello ancora più elevato. Ma non è l’unica novità: la manifestazione tornerà anche alla sua storica collocazione dopo gli Australian Open. La prima edizione nella nuova categoria, la numero 21 della storia, è in programma dal 31 gennaio al 7 febbraio 2027 alla ChorusLife Arena, che si conferma casa del tennis bergamasco.

La promozione è stata celebrata nella serata ATP 125 Celebration, riservata a partner e sostenitori della manifestazione, ospitata al ristorante GNAM (Galleria Nazionale Alimenti Moderni), all’interno del complesso ChorusLife, e condotta da Pako Carlucci. Un appuntamento che ha riunito organizzatori, sponsor e rappresentanti della struttura, ma soprattutto ha permesso di ripercorrere una storia iniziata nel 2006 e di guardare alle prospettive di un torneo che ha saputo conquistare un posto di rilievo nel panorama tennistico internazionale. Ospite d’onore della serata il campione in carica Francesco Maestrelli, vincitore nel 2025 proprio alla ChorusLife Arena, esattamente 365 giorni prima dell’evento celebrativo.

A presentare il percorso, insieme a Carlucci, è stato Riccardo Bisti di Sky Sport Tennis, che ha sottolineato un elemento per nulla scontato: la continuità. Dal 2006 al 2027, l’organizzazione è rimasta nelle mani di The Olme Sport, capace di rinnovarsi anche attraverso un ricambio generazionale. Accanto alle figure storiche è arrivato un nuovo organigramma, con Glauco Merelli alla presidenza e i giovani Chiara e Andrea Fermi tra i componenti. Una longevità rara nel mondo del tennis, con il torneo che ha sempre saputo mantenere la propria identità, adattandosi alle diverse circostanze anche nei momenti difficili, tra cambi di sede e di calendario. Dopo i saluti di Marcella Messina, assessora allo Sport del Comune di Bergamo, il racconto di Bisti ha riportato alla memoria alcuni degli incredibili protagonisti che hanno contribuito a scrivere la storia della manifestazione, come Jannik Sinner, che a Bergamo conquistò nel 2019 il suo primo titolo professionistico; Matteo Berrettini e Andreas Seppi, unico ad aver conquistato il titolo per due volte. Non sono mancati gli aneddoti, come quello dei vincitori accompagnati in giro per la città con bandiera e motorino, o il ricordo di Dustin Brown, rimasto tra i personaggi più amati per il suo spettacolare tennis e i colpi imprevedibili, compreso un celebre no-look.

La nuova categoria è dunque il punto d’arrivo di un percorso, ma soprattutto una nuova ripartenza. Lo ha ribadito Marco Fermi, direttore del torneo, che ha ricordato le complessità di un’organizzazione capace di coinvolgere centinaia di persone e impegnata ben oltre i dieci giorni della manifestazione. Il progetto ha attraversato anche anni complicati, superati grazie alla determinazione e alla passione degli organizzatori. “Il nostro obiettivo – ricorda Fermi – è sempre stato garantire un torneo di alto livello: un lavoro che richiede impegno durante tutto l’anno e attenzione agli standard imposti dall’ATP. Ora facciamo questo upgrade di altissimo livello. L’ATP ha riconosciuto la bontà dei nostri sforzi premiandoci per la ventesima edizione, ma soprattutto dandoci una data che garantirà un parco giocatori sempre migliore”. Fermi ha mostrato anche i numeri dell’edizione 2025: 15mila spettatori paganti alla ChorusLife Arena, gli importanti dati d’ascolto su Sky Sport e le numerose interazioni sui social.

La crescita del torneo è legata anche alla collaborazione con la struttura che lo ospita. Francesco Percassi, amministratore delegato di Chorus Life S.p.A., ha ricordato con soddisfazione l’esperienza della scorsa edizione, ribadendo la convinzione che il rapporto tra il torneo e il complesso ChorusLife sia destinato a durare nel tempo. “È stato stupendo vedere questa arena riempita – afferma Percassi -. Complimenti a tutta l’organizzazione: l’anno scorso è stato bellissimo e sono sicuro che questa collaborazione durerà negli anni”.

Altrettanto convinto il sostegno dei partner storici. Giuseppe Magoni, presidente di Faip, ha ribadito il proprio entusiasmo e la fiducia nel successo della prossima edizione. “Continueremo a sostenere questo torneo fino a quando non sarà vinto da un tennista bergamasco – ammette Magoni -. Sulla stessa lunghezza d’onda Gabriele Magoni, presidente di Perrel, che ha confermato la volontà di proseguire il percorso al fianco degli Internazionali: “il sostegno all’evento è ormai consolidato al punto che per rinnovare la partnership di anno in anno non servono quasi nemmeno trattative.

Il discorso di Gabriele e Giuseppe Magoni

A dare un volto sportivo alla serata è stato Francesco Maestrelli, campione in carica dopo il successo conquistato nell’edizione 2025. Intervistato da Riccardo Bisti, il tennista pisano ha raccontato il legame particolare con Bergamo, dove ha disputato il primo Challenger della sua carriera, nel 2020. Maestrelli ha ricordato soprattutto l’atmosfera trovata alla ChorusLife Arena, il pubblico numeroso e il tifo a suo favore, fino all’emozione provata prima della finale contro Marko Topo. “Provavo a non guardare verso gli spalti perché mi sarei emozionato troppo – ammette Francesco -. Conosco questo torneo sin dal 2020, proprio qui ho giocato il mio primo Challenger in assoluto, e posso dire che la sede è spettacolare e non ha nulla da invidiare a tornei di categoria superiore. Ma anche le persone sono fantastiche: tutto quello che fanno è finalizzato al benessere dei giocatori, fatto tutt’altro che scontato”.

Nel corso dell’intervista, il tennista ha allargato lo sguardo anche alla propria carriera, tra i risultati ottenuti, le difficoltà incontrate e la ricerca di un equilibrio personale. Il 2026 è stato un anno complicato, soprattutto tra marzo e giugno, quando ha raccolto una sola vittoria a fronte di quattordici sconfitte, prima di ritrovare fiducia e risultati nel periodo autunnale. “Non è stato un momento facile perché mi è venuto qualche dubbio – ammette Maestrelli -, non soltanto a livello tennistico, ma anche come persona. Per fortuna sul finire dell’anno ho ritrovato il piacere di giocare a tennis”. Il campione in carica ha riconosciuto con grande sincerità che alcuni dei risultati più importanti della prima parte della stagione, dalla qualificazione all’Australian Open alla possibilità di affrontare Novak Djokovic, fino al best ranking al numero 108, sono arrivati forse troppo presto. “Non ero pronto per vivere tutto questo – riconosce ancora il tennista pisano -. Ognuno ha un suo percorso di crescita, il suo tempo per maturare. Va bene così, sono consapevole che c’è il rischio di scendere ancora in classifica perché ho tanti punti da difendere a inizio anno, ma non voglio guardare più di tanto i numeri. Voglio fare le cose per bene e assecondare la mia crescita”.

L’obiettivo, dunque, è ritrovare continuità e serenità, senza rinunciare alle ambizioni. E Bergamo potrebbe diventare nuovamente un luogo speciale: “Mi dite che solo Seppi ha vinto per due volte questo torneo – conclude Maestrelli -. Beh, vorrei riuscirci anch’io!”. Non sono mancate anche le parole di incoraggiamento per Jannik Sinner e per i ragazzi del gruppo di Coppa Davis, di cui Maestrelli è stato sparring partner qualche anno fa. Il campione in carica ha ricordato in particolare il valore dell’esempio di Sinner, capace di avvicinare al tennis un pubblico sempre più ampio e di rappresentare una fonte di ispirazione per gli altri giocatori grazie alla sua umiltà e genuinità.