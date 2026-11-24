In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Consiglio delle Donne del Comune di Bergamo presenta la nuova cartolina digitale per il 2026, dedicata al contrasto della violenza economica e alla promozione dell’autonomia economico-finanziaria femminile.

L’iniziativa rinnova il percorso di sensibilizzazione portato avanti negli anni dal Consiglio delle Donne e ripropone, in una veste grafica aggiornata, l’illustrazione corale delle donne unite attorno a un megafono. A caratterizzare questa edizione è il messaggio “Autonomia finanziaria: la prima libertà, autonomia di vita”, che richiama il valore dell’indipendenza economica come presupposto fondamentale per l’autodeterminazione.

La violenza economica è una forma di abuso ancora troppo spesso invisibile, che si manifesta attraverso il controllo delle risorse, la limitazione dell’accesso al lavoro, la gestione imposta dei risparmi o la privazione della disponibilità del proprio patrimonio. Condotte che possono compromettere la libertà personale e rendere particolarmente difficile interrompere situazioni di dipendenza e sopraffazione. Disporre di mezzi economici propri significa, al contrario, poter compiere scelte autonome e costruire concretamente il proprio progetto di vita.

“Con la cartolina di quest’anno abbiamo voluto accendere i riflettori su un aspetto fondante della parità e della prevenzione”, dichiara Viviana Milesi, Presidente del Consiglio delle Donne. “L’autonomia economico-finanziaria non è soltanto una questione tecnica o lavorativa, ma la condizione concreta che permette a ogni donna di scegliere il proprio futuro, sottrarsi a dinamiche di dipendenza e ricatto e costruire una reale autonomia di vita. Come Consiglio delle Donne lavoriamo affinché questi fabbisogni diventino sempre più centrali nelle politiche cittadine, promuovendo consapevolezza, educazione finanziaria e strumenti di rete”.

La cartolina, accompagnata dall’hashtag #stopallaviolenzasulledonne, sarà diffusa attraverso i canali istituzionali del Comune di Bergamo, i social network e le associazioni aderenti al Consiglio delle Donne. L’obiettivo è coinvolgere l’intera comunità bergamasca in una riflessione che vada oltre la ricorrenza del 25 novembre e si traduca in un impegno costante per una cultura fondata sulla parità, sulla libertà e sul rispetto.