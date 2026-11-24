Duro anche il commento di Romina Russo, presidente del Consiglio comunale e della Conferenza delle Donne Democratiche di Bergamo: “Parole che lasciano sgomenti. Un intervento volutamente provocatorio, finalizzato ad attirare l’attenzione mediatica e a distogliere l’aula dal confronto serio sugli ordini del giorno iscritti”. Per Russo si tratta di “un’offesa alle donne, in particolare alle vittime di violenza, e una distorsione della realtà storica del nostro Paese”, che conferma la necessità di investire ancora sul piano culturale ed educativo.

A intervenire è anche la portavoce lombarda delle Donne Democratiche, Veronica Tentori, che rivendica il contributo del femminismo alla conquista dei diritti e alla costruzione di una società più democratica: “Attribuire al femminismo la responsabilità della violenza di genere significa capovolgere la storia”.

Il segretario regionale del Pd Gabriele Giudici solleva invece una questione politica all’interno del centrodestra bergamasco, sottolineando il contrasto tra le parole di Bianchi e la testimonianza personale della consigliera di Forza Italia Giulia Ceci. “Siamo convinti che le componenti moderate e civiche del centrodestra bergamasco non si riconoscano affatto nell’idea che il divorzio sia una ‘libertà svilente’ o che l’emancipazione femminile sia la causa dei femminicidi – afferma -. Oggi il silenzio non è un’opzione. Tocca ai vertici provinciali di Fratelli d’Italia e ai loro alleati chiarire ai cittadini se Bianchi parli solo a titolo personale o se questa visione oscurantista rappresenti la linea politica della coalizione anche nei tanti Comuni della nostra provincia”.

La richiesta di dimissioni arriva anche da Sinistra Italiana Bergamo, attraverso le esponenti Elisabetta Maffioletti e Sara Lentini: “Le parole pronunciate in aula dal consigliere Bianchi sono indegne del ruolo istituzionale che ricopre e offendono profondamente la storia e la dignità delle donne, per questo ne chiediamo le dimissioni”.

Secondo Maffioletti e Lentini, il fatto che oggi si parli maggiormente di violenza di genere è il risultato di una maggiore capacità di riconoscerla e denunciarla, mentre in passato rimaneva nascosta all’interno di rapporti di potere e subordinazione: “Attribuire al femminismo la colpa della violenza serve solo a spostare lo sguardo da chi la agisce, ignorando che le vere cause stanno nella cultura del possesso, negli stereotipi e nell’assenza di consenso, non certo nella libertà delle donne”.

Le due esponenti contestano anche il riferimento all’Occidente cattolico come modello di rispetto della donna, rivendicando la libertà economica, di pensiero e di autodeterminazione come presupposti dell’emancipazione femminile. E annunciano la loro partecipazione alla manifestazione del 25 novembre “per ribadire il nostro no al patriarcato”.