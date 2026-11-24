Le reazioni|
Violenza sulle donne, bufera sulle parole di Bianchi (FdI): da Roma a Bergamo la richiesta di dimissioni
La deputata di Avs Elisabetta Piccolotti chiama in causa Meloni, Sinistra Italiana chiede un passo indietro del consigliere. Il Pd lombardo si rivolge agli alleati della coalizione: “Oggi il silenzio non è un’opzione”
Bergamo. Da Palazzo Frizzoni alla politica nazionale. Si allarga il caso delle dichiarazioni del consigliere comunale di Fratelli d’Italia Filippo Bianchi che, nella serata di lunedì 23 novembre, durante il dibattito sulla violenza di genere, ha ricondotto al movimento femminista le origini dei fenomeni di cui si discuteva in aula, provocando l’uscita dei consiglieri del Partito Democratico e di Oltre.
All’indomani della seduta, e alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, si moltiplicano le prese di posizione politiche: da Alleanza Verdi e Sinistra, a livello nazionale e locale, arriva la richiesta di dimissioni del consigliere, mentre il Pd lombardo chiede ai vertici provinciali di Fratelli d’Italia e agli alleati di centrodestra di chiarire la propria posizione.
A portare il caso all’attenzione della politica nazionale è Elisabetta Piccolotti, deputata di Alleanza Verdi e Sinistra ed esponente di primo piano di Sinistra Italiana, che chiama direttamente in causa la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “In pochi minuti, Bianchi ha detto in aula ciò che la sua destra pensa davvero – afferma -: che la violenza sulle donne di oggi sarebbe ‘figlia del movimento femminista’, che aborto, divorzio ed eutanasia sono libertà ‘svilenti’, che dall’Illuminismo in poi l’Occidente avrebbe perso il rispetto per le donne”.
Nel mirino della deputata rossoverde finisce in particolare la ricostruzione storica proposta da Bianchi, che nel suo intervento aveva evocato il rispetto e la cavalleria nei confronti delle donne nell’Occidente cristiano, prima dell’avvento dell’Illuminismo. “Lo dice in un Paese in cui il delitto d’onore e il matrimonio riparatore sono stati aboliti solo nel 1981, che fino al 1996 considerava lo stupro un reato contro la morale e non contro la persona – prosegue Piccolotti -. Ogni passo avanti è stato strappato dalle donne e dai movimenti femministi, non concesso dalla ‘cavalleria’ maschile. Il consigliere guarda al passato, quando le donne tacevano e subivano, con nostalgia”.
Da qui l’appello alla premier, leader nazionale del partito a cui appartiene il consigliere bergamasco: “Sarebbe bene che la presidente Meloni dicesse la sua su questo consigliere paracadutato nel 2026 direttamente dai tempi dell’Inquisizione”. Infine, la richiesta di un passo indietro: “Farebbe bene a riflettere sul suo ruolo e a dimettersi. Troverebbe un po’ di tempo per studiare la storia dei diritti e della condizione femminile nel passato”.
Duro anche il commento di Romina Russo, presidente del Consiglio comunale e della Conferenza delle Donne Democratiche di Bergamo: “Parole che lasciano sgomenti. Un intervento volutamente provocatorio, finalizzato ad attirare l’attenzione mediatica e a distogliere l’aula dal confronto serio sugli ordini del giorno iscritti”. Per Russo si tratta di “un’offesa alle donne, in particolare alle vittime di violenza, e una distorsione della realtà storica del nostro Paese”, che conferma la necessità di investire ancora sul piano culturale ed educativo.
A intervenire è anche la portavoce lombarda delle Donne Democratiche, Veronica Tentori, che rivendica il contributo del femminismo alla conquista dei diritti e alla costruzione di una società più democratica: “Attribuire al femminismo la responsabilità della violenza di genere significa capovolgere la storia”.
Il segretario regionale del Pd Gabriele Giudici solleva invece una questione politica all’interno del centrodestra bergamasco, sottolineando il contrasto tra le parole di Bianchi e la testimonianza personale della consigliera di Forza Italia Giulia Ceci. “Siamo convinti che le componenti moderate e civiche del centrodestra bergamasco non si riconoscano affatto nell’idea che il divorzio sia una ‘libertà svilente’ o che l’emancipazione femminile sia la causa dei femminicidi – afferma -. Oggi il silenzio non è un’opzione. Tocca ai vertici provinciali di Fratelli d’Italia e ai loro alleati chiarire ai cittadini se Bianchi parli solo a titolo personale o se questa visione oscurantista rappresenti la linea politica della coalizione anche nei tanti Comuni della nostra provincia”.
La richiesta di dimissioni arriva anche da Sinistra Italiana Bergamo, attraverso le esponenti Elisabetta Maffioletti e Sara Lentini: “Le parole pronunciate in aula dal consigliere Bianchi sono indegne del ruolo istituzionale che ricopre e offendono profondamente la storia e la dignità delle donne, per questo ne chiediamo le dimissioni”.
Secondo Maffioletti e Lentini, il fatto che oggi si parli maggiormente di violenza di genere è il risultato di una maggiore capacità di riconoscerla e denunciarla, mentre in passato rimaneva nascosta all’interno di rapporti di potere e subordinazione: “Attribuire al femminismo la colpa della violenza serve solo a spostare lo sguardo da chi la agisce, ignorando che le vere cause stanno nella cultura del possesso, negli stereotipi e nell’assenza di consenso, non certo nella libertà delle donne”.
Le due esponenti contestano anche il riferimento all’Occidente cattolico come modello di rispetto della donna, rivendicando la libertà economica, di pensiero e di autodeterminazione come presupposti dell’emancipazione femminile. E annunciano la loro partecipazione alla manifestazione del 25 novembre “per ribadire il nostro no al patriarcato”.