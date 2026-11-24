Venerdì 27 novembre proiezione e dibattito a San Giovanni Bianco e martedì 1° dicembre a Castelli Calepio

L’idroelettrico rappresenta una risorsa strategica per il sistema energetico italiano, ma anche un’enorme opportunità economica che, secondo il consigliere regionale del Pd Jacopo Scandella, continua a essere sfruttata senza garantire ai territori un ritorno adeguato. È questo il tema al centro di “Idroelettrico, la partita del secolo”, il docufilm ideato dallo stesso Scandella, prodotto da Matteo Congregalli con la collaborazione di Eliana Pasquini, che ora diventa il filo conduttore di un tour nei territori lombardi.

Il consigliere regionale dem rilancia la battaglia sulle concessioni idroelettriche che da anni porta avanti in Consiglio regionale proseguendo con il tour in provincia: dopo le tappe a Clusone, Bergamo, Albino, Vilminore, il prossimo appuntamento è in programma venerdì 27 novembre a San Giovanni Bianco, nella Sala Polivalente di via Castelli, dove sarà proiettato il reportage, seguito da un intervento del consigliere regionale e da un dibattito aperto al pubblico. La tappa successiva sarà martedì 1° dicembre a Castelli Calepio, alle 20,45, nell’Auditorium Comunale in via Marconi 27.

“L’obiettivo è portare all’attenzione dei cittadini una questione che, pur riguardando direttamente molte comunità e non solo montane, resta ancora poco conosciuta: chi beneficia davvero delle enormi risorse generate dallo sfruttamento delle acque – spiega Scandella -? Mai come in questo momento, segnato dal caro bollette, l’idroelettrico è una risorsa fondamentale, sia dal punto di vista energetico sia da quello economico. Produce utili miliardari di cui oggi beneficiano soprattutto i grandi operatori dell’energia, mentre una quota molto maggiore dovrebbe ricadere sui territori. La politica nazionale e regionale potrebbe e dovrebbe fare molto di più per tutelare i loro interessi”.

Concessioni, canoni e gare: una partita ancora aperta

Il documentario affronta il tema delle grandi derivazioni idroelettriche attraverso un viaggio su due piani paralleli: quello fisico, nelle valli che ospitano centrali e impianti, e quello economico, tra i bilanci delle grandi aziende energetiche come Enel, A2A ed Edison. Oltre il 50% dell’energia rinnovabile prodotta in Lombardia proviene proprio dall’idroelettrico: una risorsa strategica che, secondo Scandella, dovrebbe tradursi in un vantaggio economico più equamente distribuito.

In Lombardia sono 74 le concessioni interessate. La questione ha radici lontane: già nel 1933 era stato introdotto l’obbligo di pagamento di un canone per l’utilizzo delle acque pubbliche. Nel 1999, con il decreto Bersani, è stato poi stabilito il principio della messa a gara delle concessioni. Eppure, per molti anni, sul fronte delle procedure non si è sostanzialmente mosso nulla.

Dal 2019 le competenze sono passate alle Regioni e dal 2020 si sarebbe dovuto imprimere un cambio di passo. In Lombardia, tuttavia, soltanto due concessioni sono state messe a gara nel 2023. Le altre 18 restano in una situazione che, secondo Scandella, continua a favorire gli operatori già presenti, a scapito delle comunità che ospitano gli impianti.

“L’esito della prima gara (per la concessione Codera Ratti-Dongo in provincia di Sondrio, ndr) è un esempio dei margini che ci sono in questo settore – sostiene Scandella – : il concessionario uscente, pur di mantenere la gestione, ha raddoppiato i canoni da pagare alla regione (da 1,5 a 3,1 mln ogni anno) e triplicato gli investimenti (dai 57 di base d’asta ai 154 dell’offerta, con aumento della produzione annua del 10%”.

“Perché non si va avanti con le altre? Perché si butta via tempo, soldi, investimenti, aumento di produzione, sicurezza – si chiede il consigliere dem -? È incredibile e inaccettabile che la politica non faccia la sua parte per aggiustare un sistema che permette di generare enormi rendite a scapito dei territori. Se hai le competenze e i ruoli, devi stare dalla parte di chi pretende il giusto. Altrimenti, a cosa serve la politica?”.

Tra gli aspetti contestati ci sono anche i ritardi nel pagamento dei canoni, i ricorsi e le procedure giudiziarie che finiscono per rinviare nel tempo il versamento delle somme dovute, oltre alle concessioni scadute e alle gare che ancora non vengono bandite. Una situazione che, secondo Scandella, vede anche una responsabilità della Regione Lombardia, alla quale dal 2019 sono state attribuite le competenze in materia.

Le nuove gare: “Tra 200 e 400 milioni in più ogni anno”

Il nodo, però, non riguarda soltanto i canoni. Questi rappresentano infatti, secondo Scandella, una parte relativamente limitata delle risorse che potrebbero tornare a disposizione delle comunità. La vera partita economica si gioca soprattutto sulle nuove gare per l’assegnazione delle concessioni. A sostegno della propria battaglia, il consigliere richiama anche le osservazioni della Corte dei Conti contenute nel giudizio di parifica sul rendiconto regionale: se tutte le concessioni venissero assegnate attraverso procedure competitive analoghe a quelle delle due gare già avviate, la Lombardia potrebbe ottenere tra i 200 e i 400 milioni di euro aggiuntivi ogni anno.

“L’attenzione su questo tema – prosegue Scandella – nasce anche dalla sua unicità: non esiste un’altra fonte capace di generare un flusso di risorse di questa portata. Vogliamo che le cose cambino, per fare in modo che il beneficio prodotto dall’idroelettrico sia il più ampio possibile. Per i Comuni che ospitano centrali e infrastrutture idroelettriche, maggiori risorse significherebbero poter investire in servizi, viabilità e infrastrutture, elementi fondamentali anche per aumentare l’attrattività e la qualità della vita nelle aree montane. Ma la questione non si esaurisce nei confini dei Comuni sede degli impianti: i proventi dei canoni possono infatti essere redistribuiti anche ad altre amministrazioni, con ricadute su un territorio più ampio”.