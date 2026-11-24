L'intervento di Ceci in aula

Durante il dibattito sulla violenza di genere la testimonianza della consigliera di Forza Italia: “Solo crescendo ho capito la gravità di quello che mi era successo”. Poi l’annuncio della gravidanza, accolto da un lungo applauso

Bergamo. In aula il dibattito si ferma. È la sera di lunedì 23 novembre e il Consiglio comunale di Bergamo sta trattando gli ordini del giorno sulla violenza di genere, quando Giulia Ceci, consigliera di Forza Italia, prende la parola e sceglie di parlare di sé: “Sono stata anche io vittima di molestie. Avevo 12 anni, lui ne aveva settanta. Solo dopo ho capito la gravità di quello che mi era successo”.

Ad ascoltarla, oltre ai colleghi, gli ospiti della seduta: Arturo Rota, coordinatore dell’équipe tecnica de La Svolta (Spazio Ascolto Uomini Maltrattanti), e Oliana Maccarini, presidente di Aiuto Donna Bergamo. Il racconto parte da lontano, da un pomeriggio di ripetizioni di matematica. L’autore era il marito della sua insegnante. “Non è successo nulla di grave, o meglio: non ne avevo capito la gravità”, ricorda Ceci.

Una casa, un rapporto di fiducia, un ambiente che avrebbe dovuto essere sicuro. Da quel ricordo nasce una domanda, rivolta proprio a Rota e Maccarini: “Cosa avrebbe potuto fare una ragazza di 12 anni per proteggersi, per evitare questa situazione?”.

Poi la consigliera cambia piano e annuncia una notizia personale: “A questo argomento è legato il fatto che tra sei mesi diventerò mamma di una bambina”. L’aula la interrompe con un lungo applauso. Ceci riprende: “Mi chiedo cosa dovrò insegnarle per riuscire a proteggersi, a tutelarsi, nel mondo che verrà: un mondo che è in costante peggioramento”.

C’è infine il terzo sguardo, quello della professionista. Ceci è avvocata e di violenza si occupa ogni mese. “Mensilmente mi capita di assistere donne che hanno subito o stanno subendo violenza”, spiega, soffermandosi sulla fatica con cui molte vittime riescono a raccontare ciò che accade o a intraprendere un percorso per uscirne.