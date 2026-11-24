La Giunta ha stabilito le tariffe per il 2027: si pagheranno da 1,50 a 3 euro per ogni pernottamento, a seconda della tipologia e della categoria della struttura ricettiva. Il consigliere di minoranza contesta la scelta dell’amministrazione Assanelli

Farà Gera d’Adda. Dall’1 gennaio 2027 pernottare sul territorio farese avrà un costo aggiuntivo per i turisti. Entrerà infatti in vigore l’imposta di soggiorno, con tariffe comprese tra 1,50 e 3 euro al giorno, differenziate in base alla tipologia e alla categoria della struttura ricettiva.

La quota massima, pari a 3 euro per notte, sarà applicata agli alberghi a cinque stelle e superiori. Negli hotel a quattro stelle si pagheranno 2,50 euro, mentre per quelli a tre stelle la tariffa sarà di 2 euro. L’importo scenderà a 1,50 euro per gli alberghi a una e due stelle. La stessa cifra sarà applicata alle strutture ricettive non alberghiere, alle locazioni brevi e agli agriturismi.

“Abbiamo istituito l’imposta di soggiorno al pari di tanti altri Comuni – spiega il primo cittadino- prevedendola per le strutture alberghiere, i bed and breakfast e le altre realtà ricettive presenti sul territorio o che potrebbero insediarsi in futuro. Fara Gera d’Adda rientra tra i Comuni lombardi individuati dalla Regione come località turistiche e autorizzati ad applicare questo tributo”.

Le tariffe sono state definite dalla Giunta comunale con la deliberazione del 13 novembre, che ha dato seguito al regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’imposta di soggiorno approvato dal consiglio comunale il 29 ottobre.

Assanelli, poi, precisa che “se anche nella nostra deliberazione è stato richiamato un precedente provvedimento regionale successivamente annullato questo non cambia la posizione di Fara Gera d’Adda, che figura comunque nell’elenco dei Comuni autorizzati. Inoltre, sto constatando che buona parte dei Comuni a noi vicini applica già la tassa di soggiorno: se è possibile per loro, lo è anche per Fara Gera d’Adda. Prossimamente, in Consiglio comunale, fornirò ulteriori chiarimenti sui riferimenti regionali e sull’inserimento del nostro paese tra le località autorizzate”.

Una misura che non ha convinto Gianni Finotto, consigliere di minoranza, che contesta l’introduzione del tributo e ne paventa le conseguenze per le attività del settore.