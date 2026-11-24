Nuove poltrone letto per familiari e caregiver, due ulivi e fioriture per rendere più accogliente l’ingresso della struttura di Borgo Palazzo. Le donazioni dell’Associazione Cure Palliative, sostenute anche dai fondi di StraBergamo 2025, rafforzano l’attenzione alle persone e alle relazioni

Bergamo. Dodici poltrone letto per permettere ai familiari di restare accanto ai propri cari anche durante la notte, due ulivi e nuove fioriture per rendere più accogliente l’ingresso della struttura. Sono le donazioni che l’Associazione Cure Palliative ha destinato all’Hospice di Borgo Palazzo, a Bergamo.

Le nuove poltrone offriranno a familiari e caregiver la possibilità di fermarsi durante la notte vicino alle persone ricoverate, con una sistemazione più comoda e adeguata al riposo. L’acquisto è stato possibile anche grazie ai fondi raccolti attraverso StraBergamo 2025.

“Quando una persona attraversa l’ultima parte della propria vita, il bisogno di vicinanza riguarda anche chi le vuole bene. Con queste poltrone abbiamo voluto offrire ai familiari la possibilità di restare accanto ai propri cari anche durante la notte, con maggiore comodità, senza che la preoccupazione di dove riposare o di quando dover andare via si aggiunga alla fatica emotiva di quei giorni. – ha spiegato Aurora Minetti, presidente dell’Associazione Cure Palliative -. Abbiamo voluto prenderci cura anche dell’ingresso dell’Hospice, con due ulivi e nuove piante nelle aiuole, per renderlo più accogliente. La scelta degli ulivi non è casuale: sono presenti anche nel simbolo della nostra associazione e richiamano valori per noi importanti, come la pace, la continuità della vita e la capacità di resistere e custodire. Sono interventi diversi, ma nascono dalla stessa attenzione: fare in modo che l’Hospice sia un luogo in cui le persone possano sentirsi accolte e mai lasciate sole, anche nei momenti più difficili”.

Alla presentazione erano presenti, oltre alla presidente dell’associazione, il Direttore generale del Papa Giovanni XXIII Francesco Locati, la Direttrice sociosanitaria Simonetta Cesa, la Direttrice della Cure Palliative, Terapia del Dolore e Hospice Roberta Marchesi e la coordinatrice infermieristica Rossana Algeri.

“La vicinanza delle associazioni e dei volontari rappresenta una risorsa preziosa per il nostro ospedale e per le persone che assistiamo – ha commentato Locati -. Questa donazione ne è un esempio concreto: le nuove poltrone rispondono a un bisogno reale dei familiari e dei caregiver, mentre la cura degli spazi esterni contribuisce a rendere più accogliente un luogo nel quale l’attenzione alla persona e alle relazioni ha un’importanza fondamentale. Ringrazio l’Associazione Cure Palliative per la generosità e per la collaborazione che da tanti anni accompagna il lavoro della nostra azienda”.

“La possibilità di avere accanto una persona cara è importante per chi affronta una fase avanzata della malattia, ma anche per i familiari stessi, che vivono un momento particolarmente delicato. – ha sottolineato Simonetta Cesa, Direttrice sociosanitaria del Papa Giovanni–. Poter rimanere in Hospice durante la notte, senza dover affrontare il disagio di una seduta o di una sistemazione poco confortevole, significa favorire una presenza più continuativa e serena. Le nuove poltrone rappresentano quindi un miglioramento concreto dell’accoglienza e dell’attenzione che riserviamo non soltanto ai pazienti, ma anche alle persone che li accompagnano”.