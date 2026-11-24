Bergamo. Dalla sanità all’arte, dalla ricerca scientifica all’imprenditoria, passando per lo sport, la cultura e il volontariato. Il Comune ha individuato i destinatari delle cinque medaglie d’oro e delle dieci civiche benemerenze per il 2026, i riconoscimenti con cui Palazzo Frizzoni esprime la propria gratitudine a persone, associazioni e istituzioni che, attraverso la loro attività, hanno contribuito alla crescita della comunità bergamasca.

La cerimonia di consegna è in programma mercoledì 16 dicembre alle 18 al Teatro Sociale di Città Alta, alla presenza della sindaca Elena Carnevali e della presidente del Consiglio comunale Romina Russo.

Le medaglie d’oro

Asst Papa Giovanni XXIII. Tra le principali eccellenze sanitarie italiane, l’ospedale bergamasco rappresenta un punto di riferimento nazionale e internazionale per la qualità delle cure, la ricerca scientifica, l’innovazione e la formazione. Nel solo 2025 ha erogato oltre 4 milioni di prestazioni ambulatoriali, effettuato più di 36mila interventi chirurgici, oltre 44mila ricoveri e circa 330 trapianti. Un riconoscimento che tiene conto anche del ruolo fondamentale svolto durante l’emergenza sanitaria da Covid-19.

Andrea Mastrovito. Artista bergamasco di fama internazionale, diplomato all’Accademia Carrara, vive la propria esperienza professionale tra Bergamo e New York, spaziando dalla pittura alle installazioni fino al cinema d’animazione. Le sue opere arricchiscono diversi luoghi della città e, dal 2026, anche la Sagrada Família di Barcellona. È fondatore e direttore artistico di The Drawing Hall, spazio dedicato al disegno contemporaneo alle porte di Bergamo.

Mauro Ceruti. Filosofo di fama internazionale e tra i principali studiosi del pensiero della complessità, è stato senatore della Repubblica dal 2008 al 2013. Docente universitario, ha contribuito alla crescita dell’Università degli Studi di Bergamo, ricoprendo importanti incarichi accademici. Autore di numerose pubblicazioni tradotte in diverse lingue, ha dedicato la propria attività alla ricerca, all’educazione e al dialogo tra discipline.

Bruna Cerea. Nel 1966, insieme al marito Vittorio, ha fondato il ristorante Da Vittorio, contribuendo a trasformare un’attività familiare in un’eccellenza della ristorazione internazionale, insignita di tre stelle Michelin. Protagonista di sessant’anni di storia imprenditoriale bergamasca, si è distinta anche per l’attenzione alla formazione dei giovani e per le iniziative di solidarietà. Nel 2026 è stata nominata Cavaliere del Lavoro.

Orobica Ginnastica. Fondata nel 1976, festeggia quest’anno mezzo secolo di attività dedicata alla promozione della ginnastica ritmica e alla formazione delle giovani generazioni. La società accoglie ogni anno tra le 320 e le 360 atlete e ha formato sportive di livello internazionale, tra cui Daniela Masseroni e Valentina Rovetta. Già insignita della Stella di Bronzo e della Stella d’Argento al Merito Sportivo del Coni, rappresenta un punto di riferimento per lo sport femminile bergamasco.

Le civiche benemerenze

Nadia Savoldelli (alla memoria). Insegnante, attivista e appassionata di teatro, ha dedicato la propria vita all’educazione, alla cultura e all’impegno civile. Storica componente e vicepresidente del Consiglio delle Donne di Bergamo, ha sostenuto iniziative per la parità di genere e la valorizzazione del ruolo delle donne, promuovendo occasioni di incontro e partecipazione anche nel quartiere di Pignolo.

Silvia Giordani. Scienziata bergamasca e professoressa ordinaria di Nanomateriali alla Dublin City University, si occupa di ricerca sulle nanotecnologie applicate alla somministrazione mirata di farmaci antitumorali. Accanto all’attività scientifica porta avanti un impegno nella divulgazione, mantenendo vivo il legame con Bergamo attraverso incontri con gli studenti.

Claudio Angeleri. Musicista e figura di riferimento della cultura musicale bergamasca, ha dedicato la propria carriera alla formazione di generazioni di studenti e alla valorizzazione dei giovani talenti. All’attività artistica, che lo ha portato a rappresentare Bergamo sulla scena italiana e internazionale, ha affiancato l’impegno a favore delle scuole di musica e dei lavoratori del settore.

Carlo Salvioni. Avvocato, consigliere comunale di Bergamo dal 1975 al 1995, ha ricoperto gli incarichi di vicesindaco e assessore alle Attività produttive e alla Cultura. Dal 2009 al febbraio 2026 è stato presidente del Comitato Bergamasco Antifascista per la difesa delle istituzioni repubblicane, di cui oggi è presidente onorario. Già vicepresidente provinciale dell’Anpi, ha contribuito alla valorizzazione della memoria storica e del patrimonio culturale cittadino.

Festival Violoncellistico Internazionale Alfredo Piatti. Nato nel 2006 per iniziativa dell’omonima associazione, è stato il primo festival italiano interamente dedicato al violoncello. In vent’anni di attività ha portato a Bergamo alcuni dei maggiori interpreti internazionali, offrendo spazio anche ai giovani talenti e valorizzando l’eredità artistica del musicista bergamasco. Una peculiarità della manifestazione è la gratuità di tutti i concerti.

Tullia Vecchi. Fondatrice e presidente dell’associazione Nepios Odv, nata a Bergamo nel 2001, da venticinque anni si dedica alla tutela dell’infanzia e al sostegno delle famiglie più fragili. In collaborazione con l’Asst Papa Giovanni XXIII ha promosso progetti di neuropsichiatria infantile, prevenzione del disagio adolescenziale, sostegno alla genitorialità e ricerca pediatrica. Sotto la sua guida l’associazione ha raccolto e destinato oltre 2 milioni di euro a progetti di cura, prevenzione e ricerca.

Associazione Formazione Professionale del Patronato San Vincenzo. Punto di riferimento per la formazione e l’inserimento lavorativo dei giovani bergamaschi, con particolare attenzione al quartiere della Malpensata. Attraverso laboratori, percorsi educativi e collaborazioni con le imprese, l’associazione favorisce l’autonomia personale e contrasta il rischio di esclusione sociale. Ha inoltre promosso il progetto “Cfp Insieme per il territorio”, coinvolgendo 11 enti formativi bergamaschi.

Associazione San Paolo in Bianco. Nata in collaborazione con la parrocchia e l’oratorio di San Paolo, coinvolge persone con e senza fragilità in progetti di volontariato, socialità e sport. Durante la pandemia ha garantito sostegno a persone fragili e caregiver. Tra le iniziative promosse figurano “La biblioteca a casa tua”, “Due mani in più”, il cine-teatro Lottagono e “Dona la spesa”, oltre alla partecipazione alle attività dei Volontari di BergamoXBergamo.

Movimento Federalista Europeo – sezione di Bergamo. Fondata nel 1946, la sezione bergamasca celebra quest’anno ottant’anni di attività, in coincidenza con l’ottantesimo anniversario della Repubblica italiana. Nel corso della sua storia ha promosso i valori dell’unità europea, della libertà, della solidarietà e della cooperazione tra i popoli, dedicando particolare attenzione alla formazione delle giovani generazioni attraverso progetti nelle scuole, incontri pubblici e iniziative culturali.

Roberto Rusconi. Imprenditore nel settore sanitario e presidente di Habilita Spa, ha contribuito allo sviluppo della medicina iperbarica e al potenziamento dei servizi sanitari specialistici. Durante l’emergenza da Covid-19 ha promosso la donazione di 50mila test sierologici alla città di Bergamo. Ha inoltre dedicato parte del proprio impegno alla diffusione della pratica sportiva, con particolare attenzione al mondo del golf.