Antonio Tiraboschi

Stanziati 10.200 euro per l’Università di Bergamo e il Comune di Suisio. Saranno digitalizzati 15 manoscritti inediti conservati alla Biblioteca Angelo Mai, mentre nell’Isola spazio a corsi, spettacoli e laboratori con le scuole

Bergamo. Dai quaderni inediti di Antonio Tiraboschi ai laboratori di musica popolare e canto dialettale nelle scuole. Regione Lombardia finanzia con 10.200 euro due progetti in provincia di Bergamo nell’ambito del bando da 150mila euro dedicato alla promozione della lingua lombarda. A beneficiare delle risorse sono l’Università di Bergamo, destinataria di 5.200 euro, e il Comune di Suisio, a cui sono stati assegnati 5mila euro.

Il progetto dell’ateneo riguarda la digitalizzazione di 15 quaderni inediti di Antonio Tiraboschi, studioso bergamasco noto soprattutto per il suo lavoro di ricerca sul dialetto, conservati alla Biblioteca civica Angelo Mai. I manoscritti sono dedicati alla toponomastica locale tra il Medioevo e l’Ottocento e alle varietà dialettali del territorio.

Oltre alla digitalizzazione dei documenti, il progetto prevede la realizzazione di un indice consultabile online, di almeno 50 schede storico-linguistiche e di sei percorsi divulgativi. I risultati del lavoro confluiranno in una pubblicazione digitale gratuita, che sarà presentata al pubblico il 14 dicembre.

A Suisio, invece, il finanziamento regionale sosterrà il progetto “Eco di tradizioni: musica popolare, strumenti storici e saperi intergenerazionali”. Il programma, nato dall’esperienza di “Sapori in Cammino” e realizzato in collaborazione con le realtà del territorio, prevede attività gratuite: corsi di musica popolare, mostre etnografiche, incontri dedicati al canto dialettale, laboratori con le scuole e spettacoli di commedia dell’arte.