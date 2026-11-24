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In due giornate differenti e per tre ore complessive abbiamo osservato gli utenti della strada per le vie del centro: un periodo nel quale abbiamo sorpreso ben 279 persone allo smartphone, quasi il doppio di quelli sanzionati in 11 mesi

Una mano staccata dal volante e portata ad altezza cruscotto, se non più in basso. Gli occhi rivolti allo schermo dello smartphone e non alla strada. Basta distogliere per un attimo lo sguardo per percorrere decine di metri completamente al buio, eppure sono sempre moltissimi gli automobilisti sorpresi a sbirciare, nella migliore delle ipotesi, il cellulare mentre si trovano alla guida: basta osservarli nel traffico, con posture e atteggiamenti che lasciano pochissimo spazio ai dubbi su cosa stiano effettivamente facendo, forse convinti che quei pochi secondi di distrazione siano innocui.

La “sbirciatina”, però, spesso diventa qualcosa di molto di più: c’è chi messaggia o parla al telefono senza utilizzare auricolari o vivavoce, consulta le mail o scorre compulsivamente le bacheche dei social network. Una cattiva abitudine che oltre ad avere pesanti conseguenze dal punto di vista amministrativo, rappresenta un pericolo reale per la sicurezza stradale: pur non essendoci statistiche ufficiali che possano ricondurre univocamente all’uso del cellulare la causa dei sinistri, la distrazione al volante secondo dati Istat relativi al 2025 risulta tra le principali ragioni di incidente, insieme alla velocità eccessiva.

I numeri raccolti negli ultimi anni sul fenomeno ne raccontano già abbondantemente la portata: nel 2024 la violazione dell’articolo 173 del Codice della strada ha portato alla contestazione di oltre 52.500 sanzioni da parte delle polizie locali, 48mila sanzioni della Polizia Stradale e 20.600 dei carabinieri, mentre dopo l’introduzione di regole più severe e stringenti, in soli tre mesi da dicembre al marzo 2025 furono ritirate 17.607 patenti, 8.912 delle quali in conseguenza all’uso di dispositivi durante la guida (il 50,6%).

La norma non mette al bando solo gli smartphone, che rappresentano comunque la quasi totalità dei device utilizzati dagli automobilisti sanzionati, ma anche pc portatili, notebook, tablet e qualsiasi altro strumento tecnologico che possa comportare anche temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante. In base al comma 3 dello stesso articolo, “chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi. Qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 350 a euro 1.400 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi”.

Sanzioni che, in questi termini, non sembrano essere sufficienti a scoraggiarne completamente l’utilizzo. Restringendo l’analisi alla sola città di Bergamo, l’ultimo report della Polizia Locale aggiornato a inizio novembre parla di 162 multe per l’uso del cellulare alla guida dall’inizio dell’anno: “È una delle principali cause degli incidenti stradali ed è dunque uno dei temi su cui c’è tolleranza zero – sottolinea Giacomo Angeloni, assessore alla Sicurezza del Comune di Bergamo – Per la verifica su strada vengono utilizzate principalmente auto civetta e agenti in borghese, più efficaci in accertamenti di questo tipo”.

Da una nostra prova su strada è invece emersa una fotografia del fenomeno di portata di gran lunga superiore a quello che raccontano i dati ufficiali relativi alle sanzioni: in sole tre ore di osservazione, distribuite su due giornate differenti e in luoghi diversi della città compresi tra largo Porta Nuova, via Tiraboschi e viale Roma, su 1.478 utenti della strada intercettati, ben 279 (il 18,88%) stavano inequivocabilmente (se non spudoratamente) utilizzando uno smartphone, durante la normale marcia o l’arresto al semaforo. La seconda fattispecie, in particolare, è stata oggetto di un pronunciamento da parte della Corte di Cassazione che in una sentenza del 2020 ha confermato il divieto di utilizzo dei dispositivi elettronici anche quando il veicolo è fermo in coda e in attesa di ripartenza: la luce rossa o le ruote non in movimento non abilitano all’uso come se ci si trovasse in sosta.

Il test, chiaramente, non voleva essere esaustivo e il campione per la sua parzialità non può essere preso a priori come rappresentativo di un comportamento attribuibile in quelle proporzioni (più di uno su cinque) a tutta la popolazione automobilistica, ma rimane comunque indicativo della diffusione della pericolosa abitudine e della sproporzione rispetto agli accertamenti, sicuramente complicati per l’esiguo numero di agenti a disposizione e per la necessità di cogliere sul fatto i trasgressori.

Da quanto rilevato i più indisciplinati sono gli automobilisti, con 265 infrazioni su 1.204 vetture (quasi esattamente il 22%), mentre su 212 moto o motorini abbiamo sorpreso solamente 9 persone allo smartphone (4,25%). Non sono esenti da colpe nemmeno gli autisti dei mezzi pubblici: ne abbiamo incrociati 62, cinque dei quali stavano utilizzando il cellulare (8,06%).

Il problema non può essere ricondotto solo al mero rispetto del Codice della Strada. La distrazione (fattore che non dipende solo ed esclusivamente dall’utilizzo dello smartphone) è una delle principali criticità per la sicurezza e citando nuovamente i dati 2025 dell’Istat ha rappresentato il 15,1% delle cause di incidente, risultando determinante in 35.667 sinistri.

Ma cosa significa distogliere lo sguardo dalla strada? Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità utilizzare il cellulare alla guida aumenta di quattro volte la probabilità di essere coinvolto in un incidente, un rischio evidenziato anche dal Ministero della Salute italiano, che sottolinea come la scrittura di un sms può comportare circa 10 secondi di distrazione. A una velocità di 100 chilometri orari significherebbe percorrere 300 metri senza prestare attenzione visiva alla strada, ma calando la proporzione su un ambito urbano anche distrazioni più brevi possono avere conseguenze importanti.