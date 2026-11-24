Bergamo. Dopo le reazioni politiche, anche il mondo sindacale interviene sul caso di Filippo Bianchi. A poche ore dal 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Cgil di Bergamo prende posizione sulle dichiarazioni del consigliere comunale di Fratelli d’Italia che, nella seduta di lunedì 23 novembre a Palazzo Frizzoni, ha ricondotto al movimento femminista le cause della violenza di genere, arrivando a definire aborto e divorzio “libertà svilenti”.

“Attribuire al femminismo la responsabilità della violenza maschile contro le donne significa capovolgere la realtà e colpevolizzare ancora una volta le donne per la violenza che subiscono – afferma Annalisa Colombo, responsabile delle Politiche di genere della Cgil di Bergamo -. Vorremmo ricordare al consigliere Bianchi che la violenza contro le donne esisteva ben prima del movimento femminista”.

Colombo richiama la condizione femminile in una società in cui le donne erano subordinate ai mariti, lo stupro era considerato un reato contro la morale e il delitto d’onore e il matrimonio riparatore erano ancora contemplati dall’ordinamento italiano: “È grazie alle battaglie delle donne che tutto questo è cambiato”.

La sindacalista si sofferma poi sulle parole di Bianchi a proposito di aborto e divorzio: “Definire svilenti il diritto all’aborto e al divorzio significa mettere in discussione la libertà delle donne di decidere della propria vita. E proprio la negazione di questa libertà è alla base di tante forme di violenza. Non accettiamo lezioni sul rispetto delle donne da chi mette in discussione il loro diritto all’autodeterminazione”.

A intervenire è anche Marco Toscano, segretario generale della Cgil di Bergamo, che sottolinea la responsabilità culturale di chi ricopre un ruolo pubblico e la gravità di simili affermazioni pronunciate in una sede istituzionale, peraltro durante un dibattito dedicato proprio al contrasto alla violenza di genere.

“Mentre chiediamo maggiori risorse per i centri antiviolenza, percorsi di educazione affettiva e sessuale nelle scuole, interventi per l’autonomia economica delle donne e il contrasto alle molestie nei luoghi di lavoro, ci ritroviamo a dover difendere conquiste di civiltà che risalgono a oltre cinquant’anni fa – osserva Toscano -. È inaccettabile che, ancora nel 2026, si debba ribadire in un’aula consiliare che la libertà delle donne è un diritto”.