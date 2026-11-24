Carnesecchi è stato operato: rientro in campo a inizio 2027
Un mese e mezzo di stop per il portiere nerazzurro, che salvo complicazioni tornerà a disposizione a gennaio
Un mese e mezzo di stop, con rientro all’inizio del 2027, presumibilmente nella prima metà di gennaio: dopo l’operazione a cui si è sottoposto, è stato tracciato in questi tempi dallo staff medico dell’Atalanta il recupero di Marco Carnesecchi.
Salvo complicazioni, quindi, i nerazzurri non potranno contare sul proprio numero uno per una decina di partite: le tre di Conference League contro Borac, Riga e Mjallby e le partite di campionato contro Lecce, Lazio, Genoa, Napoli, Como e presumibilmente Torino. Non è impensabile che il rientro possa avvenire nel weekend del 16 e 17 gennaio, quando a Bergamo arriverà la Roma di Gasperini.
Le valutazioni saranno fatte soprattutto in base a come il recupero procederà. Nel frattempo, la certezza è che l’intervento chirurgico in artroscopia per la pulizia meniscale del ginocchio sinistro nella mattinata di martedì 24 novembre è andato a buon fine. Per il momento toccherà a Marco Sportiello fare le veci di Carnesecchi in veste di titolare, come ha già fatto nel 4-4 con l’Inter nel quale il classe 2000 ha rimediato l’infortunio nel riscaldamento che lo ha costretto a fermarsi. In attesa del rientro anche del terzo portiere Thomas Pompei, anche lui fermo per un infortunio alla mano che non gli ha ancora consentito di riprendere la normale attività.