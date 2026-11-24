Foto Andrei Eduard Huiala

Un mese e mezzo di stop, con rientro all’inizio del 2027, presumibilmente nella prima metà di gennaio: dopo l’operazione a cui si è sottoposto, è stato tracciato in questi tempi dallo staff medico dell’Atalanta il recupero di Marco Carnesecchi.

Salvo complicazioni, quindi, i nerazzurri non potranno contare sul proprio numero uno per una decina di partite: le tre di Conference League contro Borac, Riga e Mjallby e le partite di campionato contro Lecce, Lazio, Genoa, Napoli, Como e presumibilmente Torino. Non è impensabile che il rientro possa avvenire nel weekend del 16 e 17 gennaio, quando a Bergamo arriverà la Roma di Gasperini.