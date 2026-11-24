Bergamo si prepara a celebrare il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con una serie di iniziative che coinvolgeranno studenti, cittadini e realtà associative del territorio. Al centro, la prevenzione, la cultura del rispetto e la necessità di riconoscere per tempo i segnali di una relazione violenta.

La Polizia di Stato sarà presente fin dalla mattinata nelle scuole bergamasche con il camper della campagna permanente “Questo non è Amore”, avviata nel 2016 per sensibilizzare sul fenomeno della violenza di genere e far conoscere gli strumenti di tutela a disposizione delle vittime. Le tappe saranno tre: il primo appuntamento è previsto in piazzale Alpini, davanti all’Istituto Vittorio Emanuele II, per poi proseguire all’Istituto Pesenti e concludersi all’Istituto Natta.

Gli incontri saranno un’occasione di dialogo diretto con i ragazzi sui temi dell’educazione sentimentale, delle relazioni sane e del rispetto reciproco. Accanto agli operatori della Polizia di Stato sarà presente anche una psicologa, che affronterà gli aspetti psicologici delle dinamiche di abuso e sopraffazione, aiutando gli studenti a individuare i campanelli d’allarme e a comprendere quanto sia importante chiedere aiuto senza timore o vergogna.

Nel pomeriggio il camper si sposterà sul Sentierone, davanti al Teatro Donizetti. Qui il personale della Divisione Anticrimine della Questura incontrerà la cittadinanza per illustrare le misure di prevenzione previste dalla legge e i percorsi di protezione e sostegno dedicati alle donne vittime di violenza.

L’impegno sul territorio riguarda anche Treviglio, dove il Commissariato di Pubblica Sicurezza ha preso parte a diverse iniziative organizzate insieme alle istituzioni e alle associazioni locali. Tra queste, il convegno “Non solo 25 novembre, una risposta sociale quotidiana”, ospitato al Teatro Nuovo Treviglio. Durante l’incontro, il dirigente del Commissariato, Daniele Bena, ha approfondito gli strumenti di prevenzione a disposizione della Questura, soffermandosi in particolare sull’ammonimento del Questore, misura che permette di intervenire tempestivamente nei casi di stalking e violenza domestica, prima che le condotte possano degenerare.

Nel corso del convegno è emersa anche l’importanza di una rete di collaborazione tra Forze di Polizia, Autorità Giudiziaria, Centri Antiviolenza e servizi sociali e sanitari. Un lavoro condiviso che richiede personale adeguatamente formato e permette di accompagnare le vittime in percorsi di protezione e assistenza.

Un esempio concreto di questa attenzione è la “Stanza tutta per sé” del Commissariato di Treviglio, uno spazio protetto destinato all’ascolto delle donne che hanno subito violenza, realizzato grazie alla collaborazione con il Soroptimist International Club Treviglio Pianura Bergamasca. Una sinergia che si è rinnovata anche lo scorso 20 novembre, quando la presidente e la Programme Director del Club hanno fatto visita al Commissariato, consegnando materiale informativo e divulgativo per supportare gli operatori nella gestione delle situazioni di violenza di genere.

Il percorso di sensibilizzazione proseguirà il 25 novembre con la proiezione del film “Se domani non torno” al Cinema Anteo di Treviglio, appuntamento rivolto alla comunità e soprattutto alle giovani generazioni, per riflettere sui comportamenti di controllo, sulle dinamiche di sopraffazione e sulla necessità di non sottovalutare i primi segnali di abuso.