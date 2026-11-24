Il vessillo sarà esposto sulla sede dell’Istituto bergamasco per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, che conserva la memoria storica del territorio. L’iniziativa rientra nella campagna nazionale promossa dall’Anci e dal Dipartimento per le Pari Opportunità

Una bandiera per ricordare che la lotta alla violenza sulle donne non può limitarsi a una giornata di sensibilizzazione, ma deve essere un impegno quotidiano. Bergamo aderisce alla campagna nazionale “Contro la violenza sulle donne, mai bandiera bianca”, promossa dall’Anci, l’Associazione nazionale dei Comuni italiani, insieme al Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il vessillo scelto come simbolo dell’iniziativa sarà esposto sul muro della sede dell’Isrec, l’Istituto bergamasco per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, che si occupa di conservare e valorizzare la memoria storica del territorio. La scelta di questo luogo richiama anche il legame tra la difesa dei diritti, la storia democratica e il contrasto a ogni forma di violenza e discriminazione.

L’obiettivo è mantenere alta l’attenzione sul fenomeno durante tutto l’anno, promuovendo il rispetto, la parità tra uomini e donne e il superamento degli stereotipi di genere. La campagna, lanciata il 10 dicembre 2025, rientra nelle azioni previste dal Piano nazionale contro la violenza sulle donne e punta anche a far conoscere i servizi e le possibilità di aiuto a disposizione delle vittime.

Un’attenzione particolare è rivolta alle scuole e alle giovani generazioni, perché la prevenzione passa anche dall’educazione e dalla capacità di riconoscere e contrastare comportamenti discriminatori e violenti. Il messaggio sarà diffuso attraverso gli spazi pubblici, gli eventi e i canali di comunicazione, compresi quelli digitali, con il coinvolgimento della cittadinanza.

L’iniziativa si inserisce inoltre nel percorso verso l’ottantesimo anniversario della Repubblica italiana, che ricorda anche il 1946, anno in cui le donne votarono per la prima volta alle elezioni politiche nazionali. Anche i colori della campagna, il rosso e l’arancione, hanno un significato preciso: richiamano l’Obiettivo 5 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, dedicato alla parità di genere.

“Il contrasto alla violenza sulle donne richiede un impegno continuativo delle istituzioni, che non può esaurirsi nelle giornate dedicate alla sensibilizzazione – dichiara l’assessora alle Pari Opportunità Marzia Marchesi –. Con l’adesione a questa campagna vogliamo rendere ancora più visibile la responsabilità che, come Amministrazione comunale, abbiamo nel promuovere una cultura del rispetto e della parità, nel contrastare gli stereotipi di genere e nel far conoscere gli strumenti di aiuto a disposizione delle donne”.