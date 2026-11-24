Verdellino. Non appena ha oltrepassato la distanza minima di mille metri dall’ex moglie, prescritta dall’Autorità Giudiziaria, il braccialetto elettronico si è attivato immediatamente: il segnale d’allarme generato dal dispositivo elettronico antistalking è arrivato dritto alla Centrale Operativa della Compagnia di Treviglio che ha intercettato l’uomo e lo ha arrestato.

I fatti risalgono al pomeriggio di lunedì 23 novembre quando i carabinieri della stazione di Osio Sotto hanno arrestato in flagranza di reato un 46enne con precedenti di polizia, già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa con applicazione del braccialetto elettronico, ritenuto responsabile della violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, nonché di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Il tempestivo intervento dei militari dell’Arma ha consentito di raggiungere rapidamente l’area segnalata nel comune di Verdellino e di intercettare il 46enne a bordo della propria autovettura, nelle immediate vicinanze dell’abitazione dell’ex moglie, mentre si stava muovendo in quella direzione.

I militari hanno bloccato il veicolo prima che l’uomo potesse compiere qualsivoglia azione. La successiva perquisizione veicolare ha permesso di rinvenire all’interno dell’abitacolo un cacciavite di grandi dimensioni, della lunghezza di circa 30 centimetri, di cui il conducente non ha saputo giustificare il possesso e che è stato contestualmente sottoposto a sequestro penale.