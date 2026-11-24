Tra mercoledì 25 e sabato 28 novembre previste limitazioni lungo la Milano-Brescia per consentire lavori di pavimentazione e manutenzione della segnaletica orizzontale. Chiude anche l’area di servizio Valtrompia Sud

Bergamo. Nuove chiusure notturne lungo l’autostrada A4 Milano-Brescia. Per consentire lavori di pavimentazione e manutenzione della segnaletica orizzontale, tra mercoledì 25 e sabato 28 novembre saranno adottati alcuni provvedimenti che interesseranno i caselli di Grumello e Capriate, oltre all’area di servizio Valtrompia Sud, nel Bresciano.

Dalle 23,30 di mercoledì alle 5 di giovedì sarà chiusa l’area di servizio “Valtrompia Sud”, situata nel tratto compreso tra Ospitaletto e Brescia Ovest, in direzione Brescia, per consentire lavori di pavimentazione.

Dalle 21 di giovedì alle 5 di venerdì, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, sarà chiuso il casello di Grumello, in uscita per chi proviene da Brescia. In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita a Ponte Oglio oppure di proseguire verso Milano e uscire a Seriate. Nella stessa fascia oraria sarà chiuso anche il casello di Capriate, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Brescia.

Autostrade per l’Italia consiglia i seguenti percorsi alternativi: in entrata verso Milano, Trezzo per i veicoli di massa inferiore alle 20 tonnellate, Dalmine per quelli di massa superiore; in entrata verso Brescia: Dalmine; in uscita per chi proviene da Brescia: Dalmine o Trezzo per i veicoli di massa inferiore alle 20 tonnellate, esclusivamente Dalmine per quelli di massa superiore.

Le limitazioni per i mezzi pesanti sono legate al limite di peso di 20 tonnellate in vigore sul ponte sul fiume Adda, lungo il collegamento tra Trezzo e Capriate.