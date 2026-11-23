Bancarotta e autoriciclaggio di capitali illeciti: l’azienda ha diversi punti vendita nel nord Italia

Un’inchiesta avviata dalla Guardia di Finanza di Bergamo e coordinata dalla Procura di Roma ha portato al sequestro preventivo di beni e liquidità per un valore complessivo di 5,2 milioni di euro a carico di tre imprenditori. La somma equivale al presunto provento illecito legato al reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Nell’inchiesta figura anche un quarto indagato che, pur non essendo stato colpito dal provvedimento di sequestro, è stato sottoposto a perquisizione oggi (lunedì 23 novembre). Le accuse contestate a vario titolo includono la bancarotta fraudolenta – sia patrimoniale che derivante da operazioni dolose – e l’autoriciclaggio.

L’operazione nasce dagli accertamenti condotti dal Nucleo di polizia economico-finanziaria, sotto la direzione dei pubblici ministeri Carmen Santoro e Guido Schininà, in merito al crac dell’azienda titolare del marchio Semeraro. L’impresa, specializzata nel commercio al dettaglio di arredamento e oggettistica per la casa, conta anche un punto vendita a Stezzano, tuttora in attività. L’azienda in questione, per cui il Tribunale di Roma aveva dichiarato il fallimento nel luglio 2022 a fronte di un buco superiore ai 38 milioni di euro, era inserita in una galassia societaria formata da 21 diverse realtà giuridiche, tutte di fatto amministrate in modo unitario dai tre imprenditori destinatari del sequestro odierno.

Le indagini hanno consentito di rilevare, anche grazie alle risultanze emerse dagli accertamenti svolti dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Bergamo, come gli indagati avessero posto in essere plurime condotte finalizzate alla distrazione di risorse societarie e al sistematico omesso versamento di imposte per oltre 28 milioni di euro, oltre all’esposizione di crediti inesistenti per 11 milioni di euro e al trasferimento tramite bonifici – privi di giustificazione contabile e con causali generiche – di somme di denaro per oltre 24 milioni di euro.