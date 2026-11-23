Bergamo. Dove un tempo si giocava a bocce, oggi c’è una sala da 90 metri quadrati destinata alle attività del Centro per tutte le età (Cte). Poco più in là, una cucina professionale di comunità, l’hub alimentare e gli uffici dei servizi sociali. È il centro civico polifunzionale di via Furietti, nel cuore della Malpensata, inaugurato nel pomeriggio di lunedì 23 novembre dall’amministrazione comunale.

Dietro il taglio del nastro c’è un intervento da 2,2 milioni di euro complessivi, in due lotti, su un edificio costruito alla fine degli anni Settanta e poi acquisito dal Comune. Il primo, da 850mila euro di fondi Pnrr e concluso nell’aprile 2024, ha riguardato circa 300 metri quadrati, con la realizzazione dell’auditorium Gramsci – 98 posti con palco, regia e locali di servizio, più una nuova centrale termica. Il secondo, da 1,35 milioni, ha coinvolto altri 850 metri quadrati su due piani e ha chiuso la trasformazione dell’intero complesso.

Il cambiamento più visibile è proprio nell’ex bocciodromo: la vecchia struttura metallica, inutilizzata da tempo, è stata demolita e sostituita da un edificio più piccolo, che occupa circa 100 metri quadrati in meno. “Inizialmente avremmo voluto mantenere la struttura, ma si è poi resa necessaria la demolizione – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Ferruccio Rota -. L’obiettivo era conservare le caratteristiche architettoniche dell’edificio, risalente agli anni Settanta, rendendolo al tempo stesso più funzionale attraverso una riorganizzazione degli spazi interni ed esterni”.

Tutto intorno, il progetto ha rifatto impianti, serramenti, pavimenti e servizi igienici, con interventi di isolamento termico. Le facciate in cemento armato a vista sono state restaurate, mentre sul tetto sono già predisposte le strutture per un futuro impianto fotovoltaico. Ampie aperture mettono ora in comunicazione gli ambienti interni con il giardino, e un nuovo collegamento porta direttamente alla vicina scuola secondaria Lotto.

I lavori sono stati eseguiti dall’impresa Ecoedile di Trescore Balneario, su progetto dell’architetto Antonio Gonella, con l’ingegnere Donato Musci e il perito industriale Marco Zenucchi. “Voglio sottolineare il buon lavoro svolto dall’impresa, che ha rispettato i tempi prestabiliti – aggiunge Rota -. È un risultato che merita di essere riconosciuto, soprattutto considerando le difficoltà che spesso caratterizzano i cantieri”.

Il cuore del centro resta il Cte, completamente rinnovato e aperto a persone di tutte le età. Lo gestirà, in collaborazione con il Comune, l’associazione Arci Rosa Agrestis, già presente nel quartiere. Tra le novità spicca la cucina professionale di comunità, frutto di un investimento di oltre 20mila euro, pensata per iniziative legate al cibo, alla convivialità e alla socializzazione. “L’obiettivo è promuovere un’idea di cura a 360 gradi, che comprenda non soltanto gli aspetti sanitari, ma anche quelli sociali e relazionali”, sottolinea l’assessora ai Servizi sociali Marcella Messina.

La cucina di comunità

Accanto alla cucina c’è l’hub alimentare dell’associazione Due Mani in Più, impegnata nel recupero delle eccedenze e nel sostegno a chi è in difficoltà. Collocarlo in un centro frequentato ogni giorno da cittadini e associazioni risponde a un’idea precisa: andare oltre la semplice distribuzione di cibo e far diventare la spesa solidale anche un’occasione di incontro, riducendo il rischio che chi riceve un aiuto si senta isolato o stigmatizzato. “Un’esperienza unica in città”, annota Messina

Il centro non è però solo aggregazione. Ospita gli uffici del Polo Minori e Famiglia dei Servizi sociali, che nel 2027 diventerà uno dei sei poli previsti dalla nuova organizzazione comunale, e uno studio medico con ingresso indipendente, pensato per rafforzare l’assistenza di prossimità a favore di anziani e famiglie fragili. Completano la struttura gli spazi per le associazioni, una sala multimediale, il bar e l’auditorium.

In via Furietti arriva poi il nono sportello decentrato dell’anagrafe, nell’ambito del progetto “Bergamo Facile”. Sarà aperto ordinariamente il mercoledì dalle 8,30 alle 12,30; per farlo conoscere ai residenti, ci sarà un’apertura straordinaria da lunedì 30 novembre a giovedì 3 dicembre, con lo stesso orario. “Negli ultimi due anni la Malpensata è stata il quartiere in cui è stato rilasciato il maggior numero di carte d’identità – osserva l’assessore Giacomo Angeloni -. Non è stato semplice raccogliere e dare risposta a tutte le esigenze che ci erano state manifestate. Ogni nuova apertura richiede uno sforzo organizzativo importante e personale adeguatamente formato”.

Lo sportello dell'anagrafe

Nel complesso trova posto anche il decimo spazio di quartiere della città, con un’operatrice che accompagnerà la nascita di nuove iniziative e la partecipazione dei residenti. “Abbiamo pensato questi ambienti come spazi da vivere, capaci di accogliere funzioni e attività diverse – spiega l’assessora Claudia Lenzini -. Vogliamo renderli luoghi vivi e dinamici, promuovendo occasioni di incontro e socialità. Una vivacità che può aiutare le persone a riempire anche quei momenti della quotidianità che, talvolta, possono essere più difficili da affrontare”.