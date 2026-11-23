Dalle 23 alle 6 stop nelle notti del 24, 25 e 26 novembre alla circolazione veicolare e pedonale

Bergamo. Le chiusure notturne previste dal cronoprogramma dei lavori del raddoppio ferroviario a San Bernardino hanno anche una (tripla data): dalle 23 alle 6 nelle notti tra il 24 e il 25, tra il 25 e il 26, tra il 26 e il 27 novembre.

Le limitazioni rientrano nell’ambito del cantiere della linea ferroviaria Bergamo-Ponte San Pietro, per consentire all’impresa D’Agostino Costruzioni Generali di eseguire le operazioni di varo dell’impalcato del ponte ferroviario.

Nelle fasce orarie indicate sarà istituito il divieto di transito veicolare in entrambi i sensi di marcia, ad eccezione dei mezzi dell’impresa, e il divieto di transito pedonale. Si rende quindi necessaria la chiusura temporanea al transito veicolare e pedonale del sottopasso ferroviario in orario notturno.