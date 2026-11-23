Bergamo|
Sottopasso di via San Bernardino, tre notti di chiusura alle auto e anche ai pedoni
Dalle 23 alle 6 stop nelle notti del 24, 25 e 26 novembre alla circolazione veicolare e pedonale
Bergamo. Le chiusure notturne previste dal cronoprogramma dei lavori del raddoppio ferroviario a San Bernardino hanno anche una (tripla data): dalle 23 alle 6 nelle notti tra il 24 e il 25, tra il 25 e il 26, tra il 26 e il 27 novembre.
Le limitazioni rientrano nell’ambito del cantiere della linea ferroviaria Bergamo-Ponte San Pietro, per consentire all’impresa D’Agostino Costruzioni Generali di eseguire le operazioni di varo dell’impalcato del ponte ferroviario.
Nelle fasce orarie indicate sarà istituito il divieto di transito veicolare in entrambi i sensi di marcia, ad eccezione dei mezzi dell’impresa, e il divieto di transito pedonale. Si rende quindi necessaria la chiusura temporanea al transito veicolare e pedonale del sottopasso ferroviario in orario notturno.
Durante le ore diurne sarà mantenuta l’attuale configurazione della viabilità. Le modifiche alla circolazione e i percorsi alternativi saranno indicati attraverso apposita segnaletica a cura dell’impresa esecutrice, che provvederà inoltre a informare preventivamente i residenti, i commercianti e le attività produttive della zona.