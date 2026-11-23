Lunedì 23 novembre alle 20.45 sold out al Casinò di San Pellegrino Terme sarà Licia Colò , divulgatrice e autrice, a chiudere il progetto “Riscaldiamo l’inverno” con un incontro dal titolo “Le sfide di Eden. Costruiamo il mondo di domani”. La serata chiuderà l’annualità del progetto nato nel 2022 per contrastare la povertà energetica nella Bergamasca. Aiuta le famiglie fragili con le bollette, fornisce elettrodomestici a basso consumo e le accompagna con i volontari “tutor energia domestica”. Lo promuovono Acli Bergamo, Fondazione Diakonia-Caritas Bergamasca e Società San Vincenzo de Paoli, in collaborazione con ManagerNoProfit, con il sostegno di Fondazione Banco dell’energia, Fondazione della Comunità Bergamasca e Fondazione Mia.

“Chiudere questa annualità del progetto “Riscaldiamo l’inverno” – afferma Roberto Cesa, presidente delle Acli di Bergamo – con Licia Colò è un grande onore. Proprio venerdì 20 novembre si è chiusa la Cop31 in Turchia: parlare di ambiente oggi e delle sfide energetiche che contraddistinguono il nostro tempo è qualcosa che spesso i nostri media faticano a fare. Lunedì avremo una grande occasione: ascoltare chi già da più di trent’anni fa divulgazione sui temi che riguardano il futuro del nostro pianeta. Lo facciamo in una cornice per noi importante: Riscaldiamo l’inverno è un progetto che in rete prova a far fronte ad un’emergenza che caratterizza il mondo che viviamo. Credo che l’azione sociale che stiamo facendo e uno spazio di divulgazione culturale come quello di lunedì siano due modalità che si intersecano e siano entrambe fondamentali per prenderci cura della nostra Casa Comune. Ringrazio tutti i partner del progetto, Molte Fedi sotto lo stesso cielo e il comune di San Pellegrino che ci regalerà uno spazio bellissimo per poter ascoltare Licia Colò”.