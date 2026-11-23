Il piano per il 2027/2028 infatti prevede tre canali di reclutamento. Dalle graduatorie già esistenti, comprese quelle dei precedenti concorsi e del PNRR, potranno essere assunti circa 16mila e 500 docenti

Almeno 37 mila assunzioni di docenti per l’anno scolastico 2027/2028. È il potenziale di reclutamento stimato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla base dei posti che si prevede risulteranno vacanti dopo le operazioni di mobilità e dei pensionamenti attesi. Il Ministero ha già ottenuto l’autorizzazione a bandire il quarto concorso ordinario per circa 14mila posti, destinato alle classi di concorso e alle tipologie di posto per le quali risultano esaurite tutte le graduatorie utilizzabili.

“Dopo le 206mila immissioni in ruolo di personale scolastico, prosegue, come promesso, la nostra azione volta a ridurre il precariato e a garantire la stabilità dei posti di lavoro e la continuità didattica”, spiega il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che spiega inoltre che “il Ministero sta preparando il piano di reclutamento per il prossimo anno scolastico”.

Il piano per il 2027/2028 infatti prevede tre canali di reclutamento. Dalle graduatorie già esistenti, comprese quelle dei precedenti concorsi e del PNRR, potranno essere assunti circa 16mila e 500 docenti. Altri 13mila 868 posti potranno essere coperti attraverso il nuovo concorso, le cui graduatorie saranno utilizzabili già dal prossimo anno scolastico. Per i restanti posti si prevede il ricorso agli elenchi regionali, da ricostituire per l’anno scolastico 2027/2028, così da ampliare le possibilità di copertura delle cattedre rimaste vacanti.