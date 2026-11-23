Bergamo. I complessi monumentali di Sant’Agata e del Carmine tornano a essere il cuore pulsante dell’inverno bergamasco con la nuova edizione de “I Monasteri d’inverno”. Dal 5 dicembre al 24 gennaio, la consolidata sinergia tra il Teatro Tascabile di Bergamo e la Cooperativa Città Alta darà vita a un calendario condiviso di spettacoli, installazioni e spazi di incontro pensati per famiglie, bambini e visitatori di ogni età, trasformando questo angolo del quartiere storico in un unico polo socio-culturale.

Una collaborazione che affonda le sue radici negli anni Settanta e che porta risultati concreti: nelle prime cinque edizioni de “Il Teatro è Servito” si sono contati 46 spettacoli e 3.400 spettatori complessivi (passando dai 600 del primo anno agli oltre 800 dell’ultima edizione), mentre il “Luna Park delle Meraviglie” ha registrato 17.000 presenze in soli due anni.

“La rassegna è la formalizzazione di un saldo e sincero rapporto di amicizia e di collaborazione con il Teatro tascabile di Bergamo, nella prospettiva condivisa di un progetto culturale più ampio e permanente, che crede nelle interazioni sociali, educative e artistiche – afferma Tiziana Barbiero del Teatro Tascabile di Bergamo-. Le famiglie apprezzano la possibilità di partecipare ad esperienze capaci di alimentare fantasia e immaginazione dei più piccoli. Noi vorremmo mettere in discussione l’idea che debba esistere un teatro separato e semplificato per i più giovani”.

A sottolineare l’importanza di una progettazione culturale a lungo termine è Alessandro Rigoletti, responsabile del progetto di riqualificazione del Carmine per il Ttb, che annuncia un importante traguardo sul fronte dei finanziamenti: “Nell’enorme lavoro che facciamo per portare economia in questo luogo e sviluppare una visione del futuro, abbiamo candidato il Monastero del Carmine e il collegamento con il Monastero di Sant’Agata al bando Luoghi Plurali di Fondazione Cariplo, che ha avuto più di 200 richieste, e abbiamo saputo di essere all’interno della short list. È un grande successo perché nella bergamasca sono due solo i progetti che sono passati. Potremo sviluppare in forma esecutiva i progetti e consentire nei prossimi tre anni un nuovo lotto di interventi sul monastero per renderlo accessibile in tutte le sue parti e sicuro, costruendo nuove attività e lavorando sulla sostenibilità di questo luogo”.

“Questo mese e mezzo con Teatro È Servito, Luna Park delle Meraviglie e Giardino di Natale è il momento in cui viene sancito in maniera concreta e tangibile un rapporto che dura tutto l’anno – aggiunge Tomaso Ghilardi, presidente della Cooperativa-. Sarà lo sguardo poetico di Antonio Catalano ad accompagnare la programmazione invernale di città alta, dall’attesa di Santa Lucia fino a gennaio, creando, nel compendio di Sant’Agata e del Carmine, uno spazio vivo di partecipazione, tra arte, poesia, teatro”.

Un impegno riconosciuto e sostenuto dall’amministrazione comunale, come ribadito dall’assessore alla Cultura e al Bilancio Sergio Gandi: “Abbiamo a che fare con due eccellenze della nostra città, con una sensibilità spiccata verso le persone e verso gli spazi. Credo fermamente che più le cose sono fuori dall’ordinario e meno hanno una finalità o un nesso commerciale, più aiutano la comunità a fare passi avanti e crescere in consapevolezza e in maturità”.

Il programma

Il programma entra nel vivo con la sesta edizione de “Il teatro è servito”, rassegna dedicata a bambini e adolescenti. In calendario sette appuntamenti tra teatro di figura, fiabe, narrazione e teatro di strada. Si parte il 6 dicembre con Quelle ragazze ribell di Teatro Due Mondi. Il 12 e 13 dicembre sarà la volta di Ricami di concertate pezzette del Teatro Tascabile, mentre il 19 e 20 dicembre andrà in scena LàQua di Teatro Koreja, spettacolo dedicato ai bambini da 0 a 3 anni. A gennaio sono previsti Pinocchio di Zaches Teatro il 5 e 6, Le storie di Pulcinella e della Gegia il 10 e Manoviva di Girovago e Rondella Family Theatre il 17. La rassegna si chiuderà il 24 gennaio con A Bergamo ci sono i fantasmi, restituzione pubblica del laboratorio Piccoli commedianti, rivolto ai bambini dai 6 agli 11 anni. Gli spettacoli sono a ingresso libero, fino a esaurimento posti.

Al Monastero del Carmine torna anche il Luna Park delle Meraviglie, con giostre, giochi, teatro, musica, arti visive e incontri poetici. Tra gli spettacoli in programma Teresa ovvero la sarta che voleva ricucire il firmamento con Patrizia Camatel, l’11 dicembre, Arrivederci amore ciao. L’anima e il gelato con Antonio Catalano, il 27 e 28 dicembre, e Artaban. La leggenda del quarto Re Mago, l’8 e 9 gennaio. Il progetto coinvolgerà anche le biblioteche di Bergamo, Dalmine, Stezzano e Treviolo con letture e laboratori per bambini dai 4 agli 8 anni. Previste inoltre visite guidate al Monastero del Carmine il 6 e 12 dicembre e aperture dedicate alle scolaresche dall’1 al 17 dicembre.

Il Luna Park sarà visitabile dal 5 al 20 dicembre nei fine settimana, dalle 10 alle 20, e dal 21 dicembre al 10 gennaio tutti i giorni, con lo stesso orario. Sono previste aperture straordinarie il 7 e 8 dicembre, il 18 dicembre e il 19 e 20 dicembre, oltre al 5 e 6 gennaio. L’ingresso costa 7 euro per gli adulti e 5 euro per le categorie ridotte. Gratuito per i bambini da 0 a 3 anni e per gli accompagnatori di persone con disabilità.