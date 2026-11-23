Il 28 novembre e il 5 dicembre sarà possibile presentare la documentazione previa prenotazione: tutte le informazioni utili

In vista delle festività natalizie e del prevedibile aumento delle partenze verso l’estero, la Questura di Bergamo ha organizzato due aperture straordinarie dell’Ufficio Passaporti, previste per sabato 28 novembre e sabato 5 dicembre, offrendo ai cittadini un’ulteriore opportunità per presentare la domanda di rilascio del documento in una giornata non lavorativa.

L’iniziativa è pensata per agevolare sia i cittadini maggiorenni sia i minorenni e risponde all’esigenza di rendere il servizio più accessibile, ampliando le possibilità di appuntamento e consentendo di programmare con maggiore comodità le procedure necessarie per i viaggi all’estero.

Per accedere al servizio è obbligatoria la prenotazione attraverso l’Agenda Passaporti online, utilizzando SPID o CIE. Gli appuntamenti saranno disponibili secondo il seguente calendario: lunedì 23 novembre, dalle ore 10.30, per l’apertura di sabato 28 novembre; giovedì 26 novembre, dalle ore 10.30, per l’apertura di sabato 5 dicembre.

Gli utenti dovranno presentarsi all’appuntamento muniti della documentazione prevista per il rilascio del passaporto: modulo di prenotazione ricevuto via e-mail, documento d’identità in corso di validità e relativa fotocopia, attestazione del pagamento di 42,70 euro, contributo amministrativo di 73,50 euro e una fotografia formato tessera conforme agli standard ICAO.