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Paolo Plebani lascia l’Accademia Carrara dopo 14 anni: lavorerà ai Musei Vaticani
Storico dell’arte e dal 2022 responsabile delle Collezioni del museo bergamasco, approderà nella Santa Sede da gennaio. La Fondazione lo saluta: “Un contributo prezioso alla conoscenza e alla valorizzazione del nostro patrimonio”
Bergamo. Dopo 14 anni, Paolo Plebani lascia l’Accademia Carrara per approdare ai Musei Vaticani. Dal gennaio 2027 assumerà l’incarico di responsabile dell’Ufficio Mostre della prestigiosa istituzione museale della Santa Sede. Si chiude così una lunga esperienza professionale per una delle figure di riferimento del museo bergamasco, dove Plebani lavorava dal 2012 e ricopriva, dal 2022, il ruolo di Responsabile delle Collezioni.
Storico dell’arte, Plebani ha accompagnato la Carrara in una fase importante della sua storia recente, occupandosi dello studio, della conservazione e della valorizzazione del patrimonio artistico. Entrato nell’istituzione nel 2012, nel 2016 era diventato Conservatore, assumendo poi, sei anni più tardi, la responsabilità delle Collezioni. Un percorso di crescita professionale che lo ha portato a ricoprire un ruolo centrale nella gestione scientifica del patrimonio del museo. Nel corso degli anni ha contribuito a numerose attività di ricerca e approfondimento, oltre a curare progetti espositivi. Tra i più recenti figura “Tarocchi. Le origini, le carte, la fortuna”, mostra conclusasi con un importante riscontro di pubblico e critica.
Il passaggio ai Musei Vaticani rappresenta un nuovo traguardo nella carriera dello storico dell’arte, che lascia Bergamo per assumere un incarico di responsabilità nell’organizzazione delle esposizioni di una delle istituzioni museali più importanti al mondo. A ufficializzare la notizia è stata la Fondazione Accademia Carrara, che in una nota ha voluto sottolineare il valore del rapporto costruito con Plebani nel corso di questi 14 anni, definendolo una collaborazione “duratura e reciprocamente arricchente”. Da una parte il contributo dello storico dell’arte alla conoscenza e alla tutela delle opere, dall’altra le opportunità di crescita, confronto e approfondimento offerte dall’istituzione bergamasca.