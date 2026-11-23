Storico dell’arte, Plebani ha accompagnato la Carrara in una fase importante della sua storia recente, occupandosi dello studio, della conservazione e della valorizzazione del patrimonio artistico. Entrato nell’istituzione nel 2012, nel 2016 era diventato Conservatore, assumendo poi, sei anni più tardi, la responsabilità delle Collezioni. Un percorso di crescita professionale che lo ha portato a ricoprire un ruolo centrale nella gestione scientifica del patrimonio del museo. Nel corso degli anni ha contribuito a numerose attività di ricerca e approfondimento, oltre a curare progetti espositivi. Tra i più recenti figura “Tarocchi. Le origini, le carte, la fortuna”, mostra conclusasi con un importante riscontro di pubblico e critica.