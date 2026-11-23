In occasione del 25 novembre, Gionata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, si è svolta nella mattina di lunedì 23 novembre nell’atrio del Tribunale di Bergamo – alla presenza, tra gli altri, dei vertici istituzionali della magistratura e della avvocatura bergamasca, in persona del dott. Vito di Vita e Avv. Giulio Marchesi la mostra “Oltre il silenzio“, organizzata dal Comitato Pari Opportunità presso il nostro Ordine, presieduto dall’Avv. Federica Tucci.

Esposte nell’atrio si trovano alcune delle opere dell’affermata artista padovana Anna Santinello, classe 1937. Si tratta di tre opere (florilegio di una più vasta esposizione che ora è visitabile nelle sale del Castello Colleoni di Solza) che raffigurano volumi che alludono a corpi femminili realizzati attraverso filo metallico piegato intrecciato e cucito a mano, il quale dà forma materica alla fragilità ma anche alla resistenza del corpo e dell’anima delle donne.

Gli interventi istituzionali, tra cui anche quello dell’Assessora del Comune di Bergamo Marzia Marchesi, pure presente, hanno tutti giustamente inteso sottolineare la necessità di affrontare il gravissimo problema della violenza di genere in un’ottica di prevenzione, ossia prima che, nel migliore dei casi la vittima o nel peggiore il carnefice, varchi la soglia del Tribunale per motivi di giustizia. Ciò si può ottenere solo cercando di rendere consapevoli le giovani e le donne dei rischi che connotano l’inizio della spirale della violenza di genere, per sottrarvisi prima che sia troppo tardi. Molto appropriato e commovente, a proposito di giovani, l’intervento di uno studente e due studentesse dell’Istituto d’Arte Fantoni, i quali hanno letto passi tratti dall’opera di Maria Grazia Calandrone “Magnifico e tremendo stava l’amore”.

La scrittrice, partendo da un caso di cronaca del gennaio 2004, narra vent’anni di abusi perpetrati da un marito nei confronti della moglie, per esplorare i temi della violenza domestica, dell’isolamento e delle responsabilità collettive che portarono allora a tragici esiti. La mostra resterà aperta alle visite della cittadinanza da lunedì a venerdì dalle 9 alle 16 fino al cinque dicembre prossimo. Un’occasione più unica che rara per mutare per qualche giorno il cosiddetto genius loci dell’edificio, rendendolo occasione di consapevolezza piuttosto che di punizione, aspra e rapida quanto si vuole, ma sopravvenuta quando il reato si è già consumato…. come la vita della vittima.