Nella giornata odierna, il transito di una saccatura sul mediterraneo occidentale, determinerà la formazione di un minimo pressorio al suolo tra il golfo del leone, e le Baleari, il quale convoglierà aria umida ed instabile sulla nostra regione con precipitazioni deboli a tratti moderate e calo termico. Per la giornata di Lunedi 23 la temporanea rimonta dell’alta pressione garantirà una certa stabilità. Successivamente a partire da martedì l’estensione del campo di alta pressione verso la Scandinavia, richiamerà la discesa di aria fredda di matrice artica marittima verso il mediterraneo, determinando la formazione di un minimo secondario tra la Liguria ed il golfo del leone con piogge diffuse al Nord e ulteriore calo termico. Le previsioni a cura di Simone Beretta del Centro Meteo Lombardo.