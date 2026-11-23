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Nuvole in mattinata, nel pomeriggio passa qualche raggio di sole
Le minime si abbassano fino a 2 gradi in pianura, mentre le massime toccano i 13 gradi
Nella giornata odierna, il transito di una saccatura sul mediterraneo occidentale, determinerà la formazione di un minimo pressorio al suolo tra il golfo del leone, e le Baleari, il quale convoglierà aria umida ed instabile sulla nostra regione con precipitazioni deboli a tratti moderate e calo termico. Per la giornata di Lunedi 23 la temporanea rimonta dell’alta pressione garantirà una certa stabilità. Successivamente a partire da martedì l’estensione del campo di alta pressione verso la Scandinavia, richiamerà la discesa di aria fredda di matrice artica marittima verso il mediterraneo, determinando la formazione di un minimo secondario tra la Liguria ed il golfo del leone con piogge diffuse al Nord e ulteriore calo termico. Le previsioni a cura di Simone Beretta del Centro Meteo Lombardo.
Lunedì 23 novembre 2026
Tempo Previsto: Nella notte ed al mattino irregolarmente nuvoloso con possibili nebbie estese specie sulla bassa pianura in dissolvimento poco dopo l’alba, fino a cieli quasi sereni entro la seconda parte del giorno.
Temperature: In pianura minime in lieve calo (2/5°C). Massime in aumento (11/13°C), zero termico a metà giornata attorno a 1850 metri
Venti: in pianura deboli da Nord/Nord-est, in quota deboli settentrionali
Martedì 24 novembre 2026
Tempo Previsto: inizialmente sereno o poco nuvoloso. Dal pomeriggio graduale aumento della nuvolosità ad iniziare dai settori occidentali con copertura estesa a tutta la regione entro la sera con precipitazioni inizialmente deboli. Neve oltre 850/1100 metri. Nebbia nottetempo in formazione sulle pianure e nei fondovalle con possibili brinate
Temperature: in calo. Minime (0/4°C). Massime (8/10°C). Zero termico a metà giornata
Venti: in pianura deboli da nord-Est. In quota da deboli a moderati settentrionali