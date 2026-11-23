Il lutto|
Morto Guido Crippa, imprenditore e collezionista: aveva 95 anni
Per anni ai vertici del Credito Bergamasco, amava l’arte: nel 2025 ha donato tredici opere di valore al Bernareggi
Il mondo dell’arte e dell’imprenditoria bergamasca piangono Guido Crippa, collezionista e imprenditore morto a 95 anni nella sua casa in Maresana, un museo a cielo aperto in cui conservava opere e dipinti storici di grande valore.
Fondatore di General Casa, impresa edile ed immobiliare, è stato dal 2009 vicepresidente del Credito Bergamasco, dopo essere stato per più di un decennio membro del consiglio di amministrazione.
Le sue apparizioni pubbliche sono state molto poco frequenti: è rimasto dietro le quinte, mantenendo riservatezza sulla sua vita. Di lui si conosce poco dal punto di vista personale, se non l’amore per l’isola di Pantelleria.
Sposato con Carmen Oberti, nel 2025 ha donato al museo Bernareggi in occasione dell’apertura della nuova sede in Città Alta nove dipinti di Evaristo Baschenis e quattro sculture di Giacomo Manzù.
Crippa per anni è stato anche consigliere della Fondazione della Comunità Bergamasca e della Fondazione Carisma. I funerali sono programmati per martedì 24 novembre alle 14 nella chiesa di Ponteranica Alta.