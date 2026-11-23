A lanciare l’allarme al 112 è stato un automobilista di passaggio, che ha scorto la sua sagoma riversa sull’asfalto accanto alla due ruote, vicino alla rotatoria che conduce in paese. Nonostante la corsa disperata e la tempestività dei soccorsi, giunti sul posto con un’automedica e l’ambulanza del 118, ogni tentativo di strapparlo alla morte si è rivelato purtroppo vano.

Chi ha avuto la fortuna di incrociare il suo cammino lo ricorda come un uomo vitale, legato a doppio filo agli affetti, tifosissimo dell’Atalanta e animato da una profonda sensibilità verso l’ambiente e il prossimo. Lo testimonia l’attenzione per l’inclusione degli studenti con disabilità, a cui dedicava energie e cuore: tra i suoi ultimi progetti figurava un corso di nuoto al Tennis Club di Bergamo, nato per abbattere ogni barriera e integrare i ragazzi più fragili con i compagni di classe. Non a caso, aveva pubblicato su Facebook una foto con il mito dello sport Alex Zanardi, campione paralimpico e sua fonte d’ispirazione.