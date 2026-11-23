Marco Baldi, il prof di educazione fisica morto in bici dopo l’allenamento
La tragedia martedì pomeriggio a due passi da casa. Aveva 51 anni
Zanica. È Marco Baldi, amato insegnante di educazione fisica all’istituto Manzù di Bergamo, il 51enne stroncato da un malore intorno alle 17.30 di martedì 24 novembre. Il destino ha voluto spezzare la sua vita proprio lungo la pista ciclopedonale di via Fiume, a una manciata di metri dalla soglia di casa, mentre rientrava in sella alla sua bicicletta dopo una sessione di allenamento di pallavolo.
A lanciare l’allarme al 112 è stato un automobilista di passaggio, che ha scorto la sua sagoma riversa sull’asfalto accanto alla due ruote, vicino alla rotatoria che conduce in paese. Nonostante la corsa disperata e la tempestività dei soccorsi, giunti sul posto con un’automedica e l’ambulanza del 118, ogni tentativo di strapparlo alla morte si è rivelato purtroppo vano.
Sgomenti i familiari, rincuorati sul posto dai carabinieri del comando di Stezzano. Una cugina, Raffaella, spiega che Marco, figlio unico, aveva condiviso poche ore prima la serenità di un pranzo insieme all’anziana madre Romilda.
Chi ha avuto la fortuna di incrociare il suo cammino lo ricorda come un uomo vitale, legato a doppio filo agli affetti, tifosissimo dell’Atalanta e animato da una profonda sensibilità verso l’ambiente e il prossimo. Lo testimonia l’attenzione per l’inclusione degli studenti con disabilità, a cui dedicava energie e cuore: tra i suoi ultimi progetti figurava un corso di nuoto al Tennis Club di Bergamo, nato per abbattere ogni barriera e integrare i ragazzi più fragili con i compagni di classe. Non a caso, aveva pubblicato su Facebook una foto con il mito dello sport Alex Zanardi, campione paralimpico e sua fonte d’ispirazione.
Per una beffa amara del destino, proprio di recente aveva firmato un articolo sulle pagine della nostra testata, dedicato a quella stessa pista ciclabile che oggi, in silenzio, piange la sua scomparsa.
La salma è composta nella casa del commiato di via San Bernardino a Bergamo, dove amici, colleghi e studenti attendono di conoscere la data dei funerali per l’ultimo, commosso saluto.