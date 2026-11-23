Fuipiano. Dopo l’attacco subito sabato 21 novembre con la Madonnina in frantumi e la cassetta delle offerte forzata, gli alpini custodi dei Tre Faggi si sono immediatamente messi al lavoro per voltare pagina, travolti dall’affetto della comunità locale e non solo dopo lo sfregio subito da un luogo simbolo dell’alta Valle Imagna.

Numerosi artigiani della zona si sono infatti fatti avanti offrendo gratuitamente le proprie competenze per ricomporre la statuetta: Pietro Invernizzi, stimato maestro della pietra di Corna Imagna e storico amico degli Alpini del gruppo locale, ha raccolto i frammenti e si è messo subito all’opera nel suo laboratorio con mazzuolo, scalpello e tanta pazienza con l’obiettivo di ricomporla.