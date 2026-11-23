Fuipiano|
Madonnina dei Tre Faggi, il restauro è già iniziato: obiettivo ripristino per il 2 gennaio
L’artigiano Pietro Invernizzi è già al lavoro per ricomporre la statuetta
Fuipiano. Dopo l’attacco subito sabato 21 novembre con la Madonnina in frantumi e la cassetta delle offerte forzata, gli alpini custodi dei Tre Faggi si sono immediatamente messi al lavoro per voltare pagina, travolti dall’affetto della comunità locale e non solo dopo lo sfregio subito da un luogo simbolo dell’alta Valle Imagna.
Numerosi artigiani della zona si sono infatti fatti avanti offrendo gratuitamente le proprie competenze per ricomporre la statuetta: Pietro Invernizzi, stimato maestro della pietra di Corna Imagna e storico amico degli Alpini del gruppo locale, ha raccolto i frammenti e si è messo subito all’opera nel suo laboratorio con mazzuolo, scalpello e tanta pazienza con l’obiettivo di ricomporla.
Nel frattempo gli alpini hanno fissato la data di sabato 2 gennaio 2027, durante la tradizionale Messa di inizio anno ai Tre Faggi, per inaugurare la madonnina restaurata. Prima del momento solenne e della benedizione, è previsto un breve incontro di presentazione per raccontare le fasi del recupero e ringraziare pubblicamente chi ha reso possibile il salvataggio della statua.