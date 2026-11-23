Siamo entrati nell’ufficio di rappresentanza di Confindustria Bergamo e altre tre territoriali nella capitale belga. Il responsabile Michele Malvestiti: “Portiamo alle istituzioni europee i problemi concreti delle aziende. Qui si decidono le regole del futuro”

Bruxelles, nono piano di un palazzo a due passi da place Schuman. Michele Malvestiti si presenta all’appuntamento alle 9 in punto, senza un minuto di scarto. Originario della Valchiavenna, in provincia di Sondrio, è il responsabile dell’ufficio di Bruxelles che Confindustria Bergamo condivide con le territoriali di Brescia, Como e Lecco-Sondrio. Si chiama “Punto Europa” ed è nato per affiancare le imprese del territorio nei rapporti con le istituzioni europee attraverso una presenza diretta nella capitale belga al fianco della delegazione di Confindustria nazionale.

L’ufficio si trova in un edificio occupato in larga parte da rappresentanze di associazioni di categoria italiane, a due passi dal crocevia – place Schuman – da cui si raggiungono le sedi della Commissione e del Parlamento. Dalle vetrate si apre la vista sull’enorme Parc du Cinquantenaire, avvolto in una luce autunnale.

Il progetto prende forma nel 2014 su impulso delle territoriali di Como, Lecco e Sondrio, allora ancora separate, che decidono di aprire un’antenna a Bruxelles per supportare le proprie associate, inizialmente soprattutto nell’accesso ai finanziamenti europei a gestione diretta, quelli erogati dalla Commissione senza passare dagli Stati membri. “Una scelta lungimirante”, la definisce Malvestiti, che assume la responsabilità dell’ufficio dopo che la prima persona incaricata intraprende un diverso percorso professionale.

La presenza nel cuore dell’Europa istituzionale attira poi, nel 2021, l’attenzione di Confindustria Bergamo e Brescia, due territori accomunati da un tessuto industriale simile: manifattura, automotive, meccanica, acciaio e un comparto tessile di rilievo. “Da due piccole territoriali, con circa 700 associate ciascuna, siamo arrivati a quattro. Oggi rappresentiamo circa 4mila aziende lombarde”, ricorda Malvestiti.

Il palazzo che ospita Punto Europa, l’ufficio di Confindustria a Bruxelles. Foto Bergamonews, 12 novembre 2026.

L’attività dell’ufficio si sviluppa lungo due direttrici: informazione e rappresentanza. La prima passa attraverso una newsletter mensile, che raccoglie anche una selezione dei bandi europei più interessanti, comunicazioni alle associate, seminari organizzati sui territori e webinar. “Quando le iniziative coinvolgono tutte e quattro le associazioni, preferiamo organizzarle online, per non complicare la vita alle aziende”, spiega. Sul fronte legislativo, invece, il lavoro si intreccia con quello della delegazione di Confindustria nazionale a Bruxelles, che raccoglie le posizioni del sistema associativo e le sintetizza in una linea comune. “Quando una posizione nazionale viene definita, ci assicuriamo che tenga conto anche degli interessi e delle necessità dei territori lombardi”, precisa il responsabile.

È proprio la presenza sul posto a fare la differenza. Il contatto diretto con le imprese, che rappresenta il cuore dell’attività delle associazioni territoriali, permette infatti di portare nelle sedi europee esempi concreti e problemi reali. “Il nostro compito è calare l’esempio concreto nella realtà del singolo dossier legislativo – sottolinea Malvestiti -. Accompagniamo i parlamentari nelle aziende e portiamo alla Commissione europea, prima che un iter entri nella fase negoziale, contributi basati sull’esperienza delle nostre associate”.

Michele Malvestiti, responsabile di Punto Europa. Foto Bergamonews, 12 novembre 2026

Gli interlocutori istituzionali sono innanzitutto gli eurodeputati, in particolare quelli eletti nella circoscrizione Nord-Ovest, che comprende i territori lombardi rappresentati dall’ufficio. Ci sono poi la Commissione europea, che Malvestiti paragona a una sorta di ministero, e il Consiglio, con cui vengono organizzati incontri periodici attraverso i rappresentanti permanenti e gli attaché.

Una delle difficoltà maggiori è riuscire a orientarsi nella quantità di informazioni che oggi attraversa ogni settore produttivo. “Nel mare magnum delle comunicazioni a cui siamo quotidianamente sottoposti, qualcosa rischia di perdersi – osserva -. L’informazione non sempre raggiunge direttamente la persona giusta in azienda: possono trascorrere alcune settimane e, in certi casi, si rischia di perdere il momento utile per intervenire”. Le imprese bergamasche, da questo punto di vista, non sono tutte uguali: “Ci sono gruppi di aziende molto ricettivi, mentre altre devono essere stimolate. Dipende chiaramente anche dal tema, ma una parte del nostro lavoro consiste proprio nel segnalare alle imprese quando una nuova legislazione può avere conseguenze dirette sulla loro attività”.

L'ufficio di Malvestiti a Bruxelles. Foto Bergamonews, 12 novembre 2026

Misurare i risultati non è sempre semplice. L’iter decisionale europeo, con 700 parlamentari di 27 nazionalità e una pluralità di interessi da conciliare, è complesso e articolato. Anche un lavoro di rappresentanza efficace, quindi, non si traduce necessariamente in un risultato immediato. Malvestiti cita due dossier sui quali l’ufficio è impegnato.

Il primo riguarda la revisione del CBAM, il meccanismo europeo di adeguamento del carbonio alle frontiere, che applica un costo legato alle emissioni incorporate in determinate merci importate da Paesi extra-Ue: “Oggi, se importi da fuori Europa i componenti con cui costruisci una lavatrice, questi sono soggetti alla tassazione. Ma se acquisti direttamente la lavatrice finita in Cina, il prodotto non è tassato: è uno squilibrio nella copertura”. Per correggere questa distorsione, le territoriali lombarde e Confindustria nazionale hanno chiesto di estendere il perimetro del provvedimento ad altri codici doganali. “Nei testi attualmente in discussione siamo riusciti a ottenere un’estensione significativa”, sottolinea.