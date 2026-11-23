Gentile Direttore,

Quando il profitto vale più della salute e della solidarietà, il progresso diventa un’ingiustizia.

A Rilima, in Ruanda, un’opera nata da decenni di solidarietà rischia di essere sacrificata sull’altare di un grande progetto sportivo ed economico: il futuro Gran Premio di Formula Qui il volontariato ha bonificato terreni, portato acqua ed elettricità e contribuito a costruire un ospedale ortopedico pediatrico, con sale operatorie e servizi di riabilitazione per bambini con disabilità. Un presidio sanitario fondamentale per una popolazione che porta ancora le ferite di una storia segnata dal colonialismo, dallo sfruttamento e dalle disuguaglianze.

Tra coloro che hanno dedicato la propria vita a questa opera c’era il “nostro” Rino Berlendis. Con il lavoro concreto, la determinazione e una straordinaria sensibilità umana, Rino ha contribuito a offrire cure e dignità ai più fragili. Non cercava visibilità né profitto: metteva le proprie capacità al servizio degli altri, convinto che ogni bambino meritasse una possibilità.

Oggi, mentre si annuncia il trasferimento dell’ospedale a circa 50 chilometri di distanza, le famiglie temono di perdere la propria casa e i lavoratori guardano con incertezza al futuro. Restano interrogativi sulle garanzie per la continuità delle cure e sulle conseguenze sociali di una trasformazione che privilegia l’immagine internazionale del Paese.

È questa la contraddizione che dobbiamo denunciare: un’opera costruita per salvare e migliorare vite rischia di diventare un ostacolo davanti agli interessi economici. Da una parte il circuito, gli investimenti e il prestigio internazionale; dall’altra bambini che hanno bisogno di cure, famiglie povere e una comunità che rischia di essere sradicata.

Non è una critica allo sport, ma a un modello di sviluppo che mette il rendimento economico davanti ai diritti fondamentali. Un modello che considera sacrificabili le persone quando intralciano un affare.

La storia di Rino Berlendis ci ricorda che esiste un’altra idea di progresso: quella che non misura il valore delle cose in denaro, ma nella dignità restituita alle persone. Ricordarlo significa chiedere trasparenza, tutela degli abitanti e garanzie concrete affinché nessun bambino rimanga senza assistenza.

Le ruspe possono abbattere edifici, ma non possono cancellare il valore di una vita spesa per gli ultimi.

La salute non è una merce. La solidarietà non è un ingombro. E la vita dei più poveri vale più di qualsiasi circuito.

Ass.Cult. ISKRA-Bergamo