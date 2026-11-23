Gandino. Una tradizione che affonda le radici nel Medioevo e che oggi cerca nuove opportunità di sviluppo, anche attraverso l’economia circolare e la bioedilizia. Regione Lombardia stanzia 65mila euro per il Comune di Gandino, con l’obiettivo di rilanciare la filiera della lana ovina, un tempo risorsa fondamentale per l’economia della Val Gandino e oggi alle prese con le difficoltà di un mercato profondamente cambiato.

Il finanziamento è stato approvato dalla Giunta regionale lunedì 23 novembre, su proposta dell’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi, nell’ambito di un accordo di collaborazione con il Comune bergamasco. Il progetto, intitolato “La filiera della lana in Lombardia. Analisi e strategie per la riattivazione delle micro-filiere locali”, punta a individuare nuove possibilità di utilizzo e valorizzazione della lana prodotta dagli allevamenti del territorio.

Una materia prima che, nel corso dei decenni, ha progressivamente perso valore economico, soprattutto a causa della concorrenza delle fibre sintetiche e delle lane importate. Per gli allevatori, la difficoltà di trovare sbocchi commerciali si traduce oggi in costi di raccolta, stoccaggio, trattamento e smaltimento. A complicare ulteriormente la situazione interviene la normativa europea sui sottoprodotti di origine animale, che impone specifiche condizioni per la gestione della lana.

L’obiettivo dell’accordo è dunque quello di trasformare un costo in una risorsa, studiando le condizioni per riattivare piccole filiere produttive locali e individuare nuovi impieghi della lana, non soltanto nel settore tessile, ma anche nella bioedilizia e in ambito industriale.

“L’attività agro-silvo-pastorale della Lombardia è un patrimonio che è necessario sostenere per i suoi aspetti culturali, economici e storici – sottolinea l’assessore Beduschi -. È nostra priorità sostenere la multifunzionalità in agricoltura come strumento di competitività e favorire l’innovazione, anche per rilanciare micro-filiere locali che possono sostenere le aree rurali e i territori delle valli, come nel caso del progetto dedicato alla lana ovina, tradizione in Val Gandino fin dall’epoca medievale”.

Il recupero della filiera potrebbe avere ricadute anche sul piano ambientale. Valorizzare la lana significa infatti ridurre i costi a carico degli allevatori e favorire il mantenimento dell’attività pastorale, che contribuisce alla cura e alla gestione del territorio montano. “Favorire il recupero e la valorizzazione della lana – prosegue Beduschi – può contribuire allo sviluppo di filiere di economia circolare in ambito rurale, al benessere animale, alla riduzione degli impatti ambientali e dei costi sostenuti dagli allevatori, contribuendo al mantenimento dell’attività pastorale e del relativo patrimonio di conoscenze e tradizioni”.

Tra le questioni che il progetto intende affrontare figura anche quella normativa, per individuare modalità di recupero e trattamento che consentano di restituire valore economico a una materia prima oggi difficile da commercializzare. “Una risorsa identitaria e storica si è trasformata in un costo per una comunità che per secoli ha vissuto del suo utilizzo tessile – conclude l’assessore -. Oggi possiamo guardare a nuovi orizzonti, dalla bioedilizia agli impieghi industriali. Grazie al sostegno di Regione Lombardia abbiamo evitato un insulto alla storia e al buon senso”.