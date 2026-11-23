Il sostegno della Curva Nord

L’alpino Rino Berlendis della Val Brembana è stato tra i principali fautori della struttura, che a fine dicembre sarà svuotata e rilocalizzata. Lo striscione della Curva Nord durante la partita contro l’Inter

Il circus della Formula 1 approderà nei prossimi anni anche in Ruanda, in un’operazione finanziaria che assume i contorni dello sportswashing che riporterà un Gran Premio in Africa a distanza di oltre trent’anni. A farne le spese ci sarà però un ospedale che è stato costruito soprattutto grazie agli sforzi di Rino Berlendis, alpino bergamasco di Zogno, scomparso lo scorso aprile a 88 anni.

Per tutti i prossimi “anni trenta” Kimi Antonelli, Verstappen e compagnia sfrecceranno anche a Rilima, nel distretto di Bugesera, una quarantina di chilometri dalla capitale e vicino all’aeroporto, dove sono in corso le operazioni di riqualificazione di un’area che diventerà un vero e proprio tempio del lusso, sotto l’egida di “Visit Rwanda”, campagna di promozione del territorio che ha già portato ingenti investimenti sponsorizzando club di Premier League come Arsenal e Aston Villa.

Nel paese intanto è iniziata un’opera di esproprio e sfollamento delle famiglie locali, sostenute da associazioni umanitarie e di solidarietà italiane e bergamasche. Tra le quali quella di Berlendis, penna nera della Val Brembana, che ha costruito un ponte tra Kigali, la capitale dello stato, e le Orobie, viaggiando in oltre settanta occasioni alla volta del Ruanda insieme ad un gruppo di volontari.

La principale opera è proprio il sopracitato ospedale, un centro di chirurgia ortopedica, pediatrica e di riabilitazione denominato “Santa Maria”. Che da dicembre verrà dismesso e delocalizzato. Contiene sale specializzate e all’avanguardia che dagli anni ottanta ha aiutato tantissimi abitanti locali e non solo, affermandosi come un’eccellenza su un territorio difficile.

Lo avevano commissionato le suore spagnole all’associazione Amici del Ruanda con sede a Treviglio. Decine di volontari italiani, tra cui Berlendis, hanno lavorato duramente per poterlo realizzare. La figlia Barbara ha raccontato all’Avvenire come il padre abbia “dedicato la sua vita a quel progetto” visitandolo l’ultima volta nel 2024, un paio d’anni prima di morire.

Fondazione Augere, che ha sede a Zogno, sta portando avanti le attività fino alla conclusione e all’abbattimento di tutte le strutture. Il presidente Mauro Ferrari ha spiegato come “dopo anni di richieste ci siamo ritrovato davanti al cda dell’ospedale dal quale abbiamo appreso della convenzione in scadenza a fine anno” ha sottolineato all’Avvenire. Il governo guidato dal presidente Paul Kagame ricostruirà l’ospedale a 50 km di distanza, sarà della Caritas locale e quindi non avrà più legami con l’Italia.

Durante la partita contro l’Inter, la Curva Nord ha srotolato uno striscione emblematico: “Giù le mani dall’ospedale in Ruanda” era la scritta, accompagnata da una frase che ricordava proprio Berlendis: “In un mondo di affaristi, di soldi sporchi, di sangue e di interessi noi schierati a fianco di Rino e del suo sogno senza compromessi”.