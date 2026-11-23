Una donna di 44 anni e il compagno di 41 sono finiti in carcere con l’accusa di atti persecutori aggravati in concorso. Secondo le indagini, avrebbero preso di mira una famiglia di Gorlago, ritenendola erroneamente responsabile dell’affidamento della figlia minore della donna a una comunità protetta

Gorlago. Avrebbe avuto origine da un’ossessione legata alla sorte della propria figlia minore – allontanata dai genitori e collocata in una comunità protetta su disposizione dell’autorità di Villongo alla fine di settembre 2026 – la serie di intimidazioni, danneggiamenti e tentativi di incendio che ha costretto un’intera famiglia a stravolgere le proprie abitudini quotidiane. All’alba del provvedimento eseguito dai Carabinieri della Stazione di Trescore Balneario, su disposizione della Compagnia di Bergamo, sono finite in carcere due persone: una donna di 44 anni di origini romene e un uomo di 41 anni di origini cubane.

Per entrambi il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bergamo, accogliendo la richiesta della Procura della Repubblica, ha firmato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’accusa, a vario titolo e in concorso, è di atti persecutori aggravati. I due arrestati sono stati associati alla Casa Circondariale di Bergamo. A fare luce sul movente è stata l’attività investigativa dei militari. Alla base delle condotte persecutorie ci sarebbe la convinzione, ritenuta infondata ed errata dagli inquirenti, maturata dalla 44enne: la donna era ossessionata dall’idea che la figlia minore (allontanta dalle autorità) fosse stata indebitamente affidata a una famiglia residente a Gorlago.

L’escalation si è manifestata in modo evidente lo scorso 1° novembre 2026, quando la famiglia di Gorlago vittima di atti persecutori ha formalizzato una denuncia per il danneggiamento della propria auto. Gli accertamenti dei Carabinieri hanno permesso di ricostruire che ignoti avevano forzato lo sportello del serbatoio, asportato il tappo e inserito un guanto da giardinaggio parzialmente bruciato, utilizzato come innesco. Nel giardino dell’abitazione e nelle immediate pertinenze i militari dell’Arma hanno inoltre rinvenuto e sequestrato una bottiglia di vetro con benzina, residui di combustione, mozziconi di sigaretta, un involucro in plastica per alimenti, un pacchetto di sigarette e il foglietto illustrativo di un farmaco.

Quattro giorni dopo, nella notte del 5 novembre, i sospettati si sarebbero introdotti nel garage della proprietà tentando di dare fuoco a un sacco di pellet, con il concreto rischio che le fiamme si propagassero all’intero edificio. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso una coppia: un uomo con apparenti difficoltà motorie nell’andatura o alla vista e una donna travisata con in mano un accendigas da cucina.

Caratteristiche fisiche e corporature che, per gli investigatori, combaciavano con quelle di una coppia già fermata il 29 ottobre a bordo di un’utilitaria scura a noleggio nei pressi dell’abitazione della vittima. L’auto montava targhe rubate lo stesso giorno a un’altra vettura, mentre quelle originali erano nascoste nel bagagliaio. La 44enne, in stato di alterazione per l’assunzione di stupefacenti, era stata trovata con un coltello a serramanico dalla lama di 10 centimetri e quattro bombolette di spray al peperoncino; poco distante era stato identificato il 41enne, ipovedente, in possesso di una pistola ad aria compressa/CO2 con proiettili in piombo priva di tappo rosso e di altre due bombolette urticanti. Alcuni testimoni della zona avevano inoltre riferito di aver visto l’uomo chiedere notizie della bambina nei locali del paese.

Nonostante i controlli, la situazione è degenerata nuovamente la sera del 7 novembre. Dopo una chiamata al Numero Unico di Emergenza, una pattuglia dei Carabinieri è intervenuta rapidamente nel quartiere, trovando la donna mentre affrontava la vittima accusandola ad alta voce del presunto rapimento della figlia. I militari hanno bloccato e perquisito i due indagati sul posto; poche ore dopo, nei paraggi, è stato recuperato e sequestrato uno zaino riconducibile al 41enne contenente un pugnale con lama da 24 centimetri, un paio di forbici e un gancio metallico da traino.