Un progetto nato dalla passione per il motorsport che, in pochi anni, ha assunto una dimensione ben più ampia. Accanto alle conoscenze tecniche necessarie alla progettazione e alla realizzazione del veicolo – dalla meccanica all’elettronica, dai materiali al software – gli studenti hanno sviluppato capacità organizzative e gestionali, occupandosi direttamente di pianificazione, budget, rapporti con gli sponsor, gestione delle risorse e coordinamento dei gruppi di lavoro

Non soltanto una monoposto elettrica progettata e costruita da studenti universitari, ma un’esperienza che unisce innovazione tecnologica, formazione e cultura d’impresa, offrendo ai giovani l’opportunità di sviluppare competenze e confrontarsi direttamente con il mondo produttivo. È il percorso di E-Racing Bergamo (qui un approfondimento), il team supportato dall’Università degli studi di Bergamo e da Confindustria Bergamo, impegnato nelle competizioni studentesche di Formula SAE, protagonista dell’incontro “E-Racing Bergamo: imprese, università e giovani talenti insieme per affrontare nuove sfide”.

L’appuntamento si è aperto in Confindustria Bergamo con la presentazione della monoposto elettrica e una dimostrazione del suo funzionamento, per poi proseguire con un confronto sulle competenze sviluppate dagli studenti, sul ruolo strategico delle aziende e sulle opportunità di rafforzare ulteriormente la collaborazione tra Università, Confindustria Bergamo ed E-Racing.

Un progetto nato dalla passione per il motorsport che, in pochi anni, ha assunto una dimensione ben più ampia. Accanto alle conoscenze tecniche necessarie alla progettazione e alla realizzazione del veicolo – dalla meccanica all’elettronica, dai materiali al software – gli studenti hanno sviluppato capacità organizzative e gestionali, occupandosi direttamente di pianificazione, budget, rapporti con gli sponsor, gestione delle risorse e coordinamento dei gruppi di lavoro.

Un’esperienza che riproduce molte delle dinamiche proprie di un’impresa e che Confindustria Bergamo sostiene da circa tre anni, favorendo il collegamento tra il team e le competenze delle aziende del territorio.

“Fin dall’inizio abbiamo compreso che E-Racing rappresentava molto più di un progetto per costruire un’auto da corsa tutta bergamasca. Dietro questa sfida c’era soprattutto un’opportunità straordinaria per i ragazzi di mettere alla prova le proprie capacità, sviluppare nuove competenze e prepararsi al futuro professionale – ha sottolineato Paolo Piantoni, Direttore Generale di Confindustria Bergamo – Questi ragazzi non stanno semplicemente imparando a progettare una macchina. Stanno imparando a gestire un’organizzazione, ad assumersi responsabilità, a prendere decisioni e a lavorare insieme per raggiungere un obiettivo. E-Racing è una vera palestra d’impresa”.

Il confronto ha messo in evidenza come la partecipazione a E-Racing permetta agli studenti di integrare le conoscenze accademiche con un’esperienza concreta, caratterizzata da responsabilità, scadenze, problemi tecnici e organizzativi da risolvere. Un contesto multidisciplinare che favorisce anche il coinvolgimento di studenti provenienti da percorsi diversi dall’ingegneria, tra cui economia, management e comunicazione.

Per le imprese, il progetto rappresenta al tempo stesso una modalità innovativa per entrare in relazione con i giovani talenti, conoscendone direttamente le capacità e le attitudini attraverso il lavoro svolto. Un approccio che supera la logica tradizionale del recruiting e che può essere definito flipped recruiting: sono le aziende ad avvicinarsi agli studenti, osservandoli impegnati in progetti reali e riconoscendone il potenziale professionale.

L’incontro ha rappresentato anche l’occasione per delineare una nuova fase di sviluppo del progetto, con l’obiettivo di rendere sempre più strutturata e continuativa la collaborazione tra E-Racing e imprese.

In questa direzione si inserisce il percorso avviato per la definizione di un Accordo Quadro tra Università degli studi di Bergamo, Confindustria Bergamo ed E-Racing Bergamo, finalizzato a consolidare il progetto come laboratorio di formazione, ricerca applicata e innovazione.

Tra le prospettive previste figurano il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dagli studenti, anche attraverso attestazioni e certificazioni digitali, e lo sviluppo di percorsi di affiancamento alle imprese. In particolare, il programma Job-Shadow Activity punta a favorire il confronto diretto con tecnici e professionisti aziendali su specifiche attività progettuali, mentre Skills on Track è pensato per identificare e valorizzare le competenze trasversali maturate durante l’esperienza E-Racing.

“E-Racing Bergamo rappresenta un esempio concreto di come l’Università possa integrare la formazione accademica con esperienze progettuali nelle quali gli studenti sono chiamati a mettere in campo conoscenze, capacità di iniziativa e senso di responsabilità, oltre che a sviluppare competenze tecniche e trasversali. È proprio nell’incontro tra università e imprese che queste esperienze acquistano ulteriore valore: gli studenti possono confrontarsi con le esigenze del mondo produttivo, mentre le aziende hanno l’opportunità di conoscere da vicino il talento e le potenzialità delle nuove generazioni. Come Ateneo, crediamo in una formazione aperta, interdisciplinare e sempre più connessa al territorio, capace di preparare i giovani alle sfide professionali e di contribuire allo sviluppo del sistema economico e produttivo” ha spiegato il prof. Giuseppe Rosace, Delegato del Rettore al trasferimento tecnologico, spin-off e rapporti con la Fondazione U4I dell’Università degli studi di Bergamo.

L’obiettivo è costruire un modello di collaborazione che vada oltre il sostegno economico alla realizzazione della monoposto, mettendo a disposizione degli studenti tecnologie, conoscenze specialistiche e competenze manageriali e offrendo alle aziende nuove opportunità di relazione con i talenti del territorio.

“Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti nelle prime tre stagioni di Formula SAE, grazie anche al sostegno del nostro territorio. La nuova stagione segna un punto di svolta, con lo sviluppo di tecnologie avanzate come la guida autonoma e un piano quinquennale che punta a rendere il team sempre più competitivo. Il nostro obiettivo va però oltre i risultati sportivi: vogliamo formare giovani con competenze tecniche, organizzative e relazionali spendibili in diversi settori industriali, creando un progetto capace di crescere e generare valore nel tempo. La monoposto è il nostro strumento, ma il vero risultato sono le persone, le competenze e l’innovazione che riusciamo a sviluppare”, ha dichiarato Alessio Culatti, presidente di E-Racing Bergamo.

La mattinata si è conclusa con la presentazione delle sfide future di E-Racing Bergamo, legate all’evoluzione tecnologica della monoposto, alla crescita dell’organizzazione e alla possibilità di sviluppare partnership pluriennali con le imprese.