Bergamo. Da via Correnti hanno preso la direzione di via Martinella, muovendosi verso via Corridoni, seguiti dalle volanti della polizia che li avevano appena intercettati. No, non stiamo parlando di un gruppo di delinquenti, bensì… di cavalli. Una decina, per la precisione, che nella serata di domenica 22 novembre si sono fatti un giro al trotto per le strade cittadine.

Gli animali di grossa taglia appartengono ad un maneggio privato e resta ancora ignoto come possano essere arrivati in punti così delicati della viabilità cittadina. Sta di fatto che gli agenti della questura sono stati chiamati ad intervenire intorno alle 21 per evitare che il gruppo andasse a creare pericoli per gli automobilisti e per la propria incolumità.

I poliziotti sono riusciti a indirizzarli verso la pista ciclabile che costeggia la linea Teb e, con pazienza e attenzione, a guidarli fino a un’area cani recintata nei pressi della fermata di Bergamo Negrisoli, dove sono stati finalmente messi in sicurezza, evitando che tornassero sulla carreggiata.