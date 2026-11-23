Il circuito di Portimão regala una domenica indimenticabile a Italtrans Racing Team, team di Calcinate, protagonista di un fine settimana culminato con una vittoria e un piazzamento nella top ten. Daniel Muñoz ha firmato una prestazione di grande spessore, confermando i progressi compiuti nelle ultime gare e trovando il successo al termine di una prova combattuta.

Lo spagnolo, scattato dalla sesta posizione nella prima manche, ha recuperato immediatamente terreno, transitando terzo al termine del giro iniziale. Al secondo passaggio ha preso il comando, riuscendo ad aumentare progressivamente il proprio vantaggio. La gara è stata successivamente interrotta all’ottavo giro per un incidente che ha coinvolto diversi piloti. Al momento dell’esposizione della bandiera rossa, dopo sette giri completati, Muñoz aveva 1”558 di vantaggio su Ortolá.

Nella seconda manche, ridotta a sette giri, il pilota del team di Calcinate è partito dalla pole position, dando vita a un confronto serrato con Ortolá e López. Dopo aver ceduto temporaneamente la leadership, è riuscito a riprendersi la prima posizione a cinque giri dalla conclusione. Da quel momento ha gestito la gara con grande determinazione, facendo segnare anche il miglior tempo sul giro in 1’41.391 e tagliando il traguardo da vincitore.

Un risultato che permette a Muñoz di raggiungere quota 122 punti e di entrare tra i primi dieci della classifica mondiale, coronando un weekend particolarmente significativo per lui e per tutta la squadra bergamasca.

Prestazione in crescita anche per Adrián Huertas, protagonista di una rimonta dopo un fine settimana iniziato in salita. Partito dalla quattordicesima casella, nella prima manche ha lottato nel gruppo centrale, riuscendo ad affacciarsi nella top ten prima di perdere alcune posizioni. In occasione dell’incidente che ha portato all’interruzione della gara, è riuscito a evitare il coinvolgimento.