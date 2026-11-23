Colto da malore sulla ciclabile Bergamo-Zanica: muore a 51 anni
23 novembre 2026 | 20:13
Alle 17.40 l’allarme in via Fiume. Il corpo senza vita dell’uomo è stato rivenuto da un passante
Zanica. Il suo corpo senza vita è stato trovato da un passante sulla ciclabile Bergamo-Zanica a poche centinaia di metri da casa. Colto da malore è morto così un 51enne. A dare l’allarme è stato un passante alle 17.40 di lunedì 23 novembre.
L’uomo stava tornando a casa con la sua bicicletta dopo un allenamento di pallavolo. Sul posto in via Fiume a Zanica sono subito arrivare un’ambulanza e un’automedica, oltre ai carabinieri. Purtroppo per l’uomo non c’era più nulla da fare.