Foto Andrei Eduard Huiala

Anche in una serata in cui l’entusiasmo risale e arriva un punto prestigioso che vale quasi quanto una vittoria per il morale, l’Atalanta deve fare i conti con le note negative: i quattro gol subiti e soprattutto l’infortunio di Marco Carnesecchi. Il portiere nerazzurro ha dato forfait nel riscaldamento, a mezz’ora dal calcio d’inizio, a causa di una distorsione al ginocchio che gli ha impedito di scendere in campo, costringendolo a lasciare il posto a Marco Sportiello in extremis.

Carnesecchi ha seguito il resto della partita dalla panchina, pescato anche dalle telecamere televisive con un’espressione piuttosto sofferente di dolore. Ancora non è chiara l’entità del problema, che andrà valutata attraverso esami strumentali e accertamenti medici approfonditi nelle prossime ore, dalle quali potrà essere chiarita la natura del problema, con i conseguenti tempi di recupero che si renderanno necessari.