Testa, grinta e voglia: quest’Atalanta piace ai tifosi. Con l’Inter prova d’orgoglio
Un punto importante per il morale in vista dei prossimi impegni, con un De Ketelaere molto positivo e anche Kessie che giganteggia a centrocampo
Dopo una partita rocambolesca, l’Atalanta ferma l’Inter imponendole un 4-4 pirotecnico. Di fronte al pubblico delle grandi occasioni e al primo vero freddo di stagione, la nostra formazione era chiamata ad una prova difficile perché i campioni d’Italia sono indubbiamente la squadra più forte del campionato.
Brivido nel riscaldamento, il nostro portierone Carnesecchi si fa male al ginocchio e in campo deve scendere Sportiello. I nerazzurri milanesi dimostrano subito quanto valgono e passano in vantaggio con Esposito, dopo un errore di rinvio di Scalvini. La Dea gioca a viso aperto, senza paura, ma il divario tecnico sembra evidente. Quando l’Inter sale sono sempre dolori, ma il raddoppio arriva ancora da palla ferma: difesa ferma e chi segna di testa se non Esposito?
Penso che la partita sia già chiusa qui, ma dopo pochi minuti Elmas accorcia le distanze e si va al riposo, con un po’ di grinta si può ancora fare qualcosa. Sugli spalti c’è fiducia. Si riparte, ma la nostra difesa si fa ancora perforare ed Esposito si porta a casa il pallone siglando la sua tripletta.
Sotto ancora di due reti, la Dea riparte e cerca di macinare gioco, ci mette testa, grinta e voglia come piace ai tifosi. Kessie, ottimo al rientro, giganteggia a centrocampo e detta i tempi. Da una palla ferma nasce il gol del 2-3 con De Ketelaere che infila. La Pisani si carica, i giocatori anche. Palla al centro, l’Inter riparte e buca nuovamente la nostra difesa: Zappacosta fa il portiere ed è inevitabilmente rigore, con Sucic che riporta a due le distanze.
Basta, ora credo sia finita. E invece l’orgoglio nerazzurro atalantino viene fuori. Incursione di Rowe e CdK batte nuovamente Martinez. La New Balance Arena è una bolgia e spinge i nostri: Pasalic sfiora il pareggio, ma la Dea, quella bendata stavolta, ci dà un aiuto. Fallo di mano di Bastoni e il presidente Kessie pareggia dal dischetto. In Pisani siamo tutti abbracciati, rimonta completata. Maresca fischia la fine.
Certo, c’è qualcosa assolutamente da rivedere nel reparto difensivo, ma questa prova d’orgoglio credo possa essere importante e dare morale alla squadra per i prossimi impegni. Prova importante di De Ketelaere, Krstovic non molla mai, bene Kessie. Scalvini commette errori purtroppo decisivi. Ora in Bosnia per la Conference, poi a Lecce per far punti.