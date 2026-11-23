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Dopo una partita rocambolesca, l’Atalanta ferma l’Inter imponendole un 4-4 pirotecnico. Di fronte al pubblico delle grandi occasioni e al primo vero freddo di stagione, la nostra formazione era chiamata ad una prova difficile perché i campioni d’Italia sono indubbiamente la squadra più forte del campionato.

Brivido nel riscaldamento, il nostro portierone Carnesecchi si fa male al ginocchio e in campo deve scendere Sportiello. I nerazzurri milanesi dimostrano subito quanto valgono e passano in vantaggio con Esposito, dopo un errore di rinvio di Scalvini. La Dea gioca a viso aperto, senza paura, ma il divario tecnico sembra evidente. Quando l’Inter sale sono sempre dolori, ma il raddoppio arriva ancora da palla ferma: difesa ferma e chi segna di testa se non Esposito?

Penso che la partita sia già chiusa qui, ma dopo pochi minuti Elmas accorcia le distanze e si va al riposo, con un po’ di grinta si può ancora fare qualcosa. Sugli spalti c’è fiducia. Si riparte, ma la nostra difesa si fa ancora perforare ed Esposito si porta a casa il pallone siglando la sua tripletta.

Sotto ancora di due reti, la Dea riparte e cerca di macinare gioco, ci mette testa, grinta e voglia come piace ai tifosi. Kessie, ottimo al rientro, giganteggia a centrocampo e detta i tempi. Da una palla ferma nasce il gol del 2-3 con De Ketelaere che infila. La Pisani si carica, i giocatori anche. Palla al centro, l’Inter riparte e buca nuovamente la nostra difesa: Zappacosta fa il portiere ed è inevitabilmente rigore, con Sucic che riporta a due le distanze.

Basta, ora credo sia finita. E invece l’orgoglio nerazzurro atalantino viene fuori. Incursione di Rowe e CdK batte nuovamente Martinez. La New Balance Arena è una bolgia e spinge i nostri: Pasalic sfiora il pareggio, ma la Dea, quella bendata stavolta, ci dà un aiuto. Fallo di mano di Bastoni e il presidente Kessie pareggia dal dischetto. In Pisani siamo tutti abbracciati, rimonta completata. Maresca fischia la fine.