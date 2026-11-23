“Più che parlare di primi casi, direi che siamo già nel pieno: la stagione influenzale è entrata nel vivo. In linea di massima il picco è atteso prima di Natale: come avviene ogni anno, nelle prossime settimane i casi aumenteranno fino a raggiungere l’apice, che può essere a ridosso o durante le festività, per poi cominciare a calare”. Così il dottor Rocco Imerti, segretario regionale del Sindacato Medici Italiani – Smi Lombardia, commenta l’andamento dei casi d’influenza.

In base alle informazioni disponibili, su scala nazionale sono quasi mezzo milione gli italiani a letto nella prima settimana di novembre a causa dell’influenza e dei virus respiratori invernali. Il sistema di sorveglianza RespiVirNet, che monitora l’andamento dei contagi, ha rilevato i primi 478mila casi in Italia. Tra il 2 e l’8 novembre è stata stimata un’incidenza totale pari a 8,5 casi per 1.000 assistiti. Come sempre i più colpiti sono i bimbi di 0-4 anni, con circa 30 casi per 1.000. Per l’Istituto Superiore di Sanità si tratta di dati in linea con lo stesso periodo della stagione 2025-2026. Abbiamo intervistato il dottor Imerti per saperne di più.

Sul nostro territorio si stanno riscontrando i primi casi d’influenza?

Più che parlare di primi casi, direi che siamo già nel pieno: la stagione influenzale è entrata nel vivo. È cominciato tutto, come sempre, con l’improvviso abbassamento delle temperature che ormai ci accompagna da alcune settimane. In questo periodo, negli ambulatori medici i contatti quotidiani di pazienti che hanno qualche sintomo influenzale, para-influenzale o simil-influenzale sono ormai la maggioranza rispetto alle altre sintomatologie.

Quali sono i sintomi più diffusi?

Come di consueto, in primis febbre e sintomatologia respiratoria come raffreddore, mal di gola, tosse e produzione di muco, fino ai sintomi più generali che possono essere secondari a questi, perché la febbre può portare mal di testa, senso di vertigine, stanchezza, la sensazione di non riuscire a prendere pieno possesso delle proprie funzionalità, muscoli deboli o fiacchi e a volte dolori muscolari.

E come si fa a distinguere se si è in presenza di influenza o di forme simil influenzali?

Come medici, dobbiamo sempre visitare il paziente. Se non emergono altri reperti, in maniera empirica, perché nei nostri studi non riusciamo a eseguire prelievi e isolare il virus, viene stabilito se si tratta di influenza o meno. Se invece risulta un addensamento polmonare o bronchiale, quindi una polmonite, una bronchite piuttosto che altre forme si può formulare una diagnosi più precisa: non consiste in una sindrome influenzale o para-influenzale ma di bronchite acuta, broncopolmonite, polmonite ecc, che poi vanno confermate con accertamenti strumentali come una lastra del torace o altro.

Se il paziente si trova a casa e avverte mal di gola o raffreddore che cosa può fare? Consiglia di rivolgersi al medico o può prendere un antinfiammatorio?

L’indicazione è più che altro quella di contattare il proprio medico e chiedere un parere. I primi farmaci da assumere non sono gli antinfiammatori, perché in tal caso parliamo già di terapie farmacologiche che presuppongono qualcosa di piuttosto importante, ma trattamenti più sintomatici basati essenzialmente su farmaci naturali o integratori. A parte la tachipirina per la febbre, si può optare per il mucolitico se si ha del catarro, il sedativo della tosse o la vitamina C in maniera concentrata che stimola la risposta immunitaria e altre molecole naturali per il sistema immunitario che possono essere la lattoferrina, la quercetina e la bromelina, che abbiamo imparato a conoscere molto bene durante il Covid come antinfiammatorio. Quest’ultima ha una storia particolare.

Ci spieghi

È un farmaco che esiste da tantissimo tempo. Deriva dall’ananas, tant’è vero che storicamente il farmaco famoso che la conteneva era Ananase. Molti lo ricorderanno: veniva adoperato soprattutto per alcune forme infiammatorie post-chirurgiche e alcuni gonfiori come quando si eseguivano le estrazioni dentali ecc, invece con il Covid si è scoperto che è un antinfiammatorio naturale con una buona efficacia contro le forme virali da raffreddamento delle mucose. Lo stiamo utilizzando in maniera diffusa con ottimi risultati.

Stiamo parlando di farmaci naturali?

Sì, sono naturali e sono facilmente reperibili senza bisogno di ricetta. In genere consigliamo al paziente di cominciare ad assumerli prima ancora di contattarci, anche perché sono terapie che non fanno male e si possono interrompere in qualsiasi momento. Al contrario, se si comincia con una terapia antinfiammatoria, cortisonica o antibiotica c’è sempre il dubbio se andare avanti o sospenderla, il che potrebbe dare più problemi che vantaggi. Si sconsiglia sempre di accedere a tali farmaci, che sarebbero obbligatoriamente su prescrizione medica. In modo particolare, sugli antibiotici da diversi anni c’è un’indicazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) a ridurre la prescrizione non specificamente motivata, perché l’uso a tappeto ha creato la cosiddetta antibiotico resistenza.

Che cosa comporta?

Intanto gli antibiotici non funzionano più come dovrebbero e soprattutto si sono creati ceppi batterici che non riusciamo a curare, perché sono resistenti agli antibiotici, con tutti i problemi che ne conseguono e in situazioni più gravi si fatica a debellare l’infezione.

Quando è atteso il picco dell’influenza?

In linea di massima prima di Natale. Come avviene ogni anno, nelle prossime settimane i casi aumenteranno fino a raggiungere l’apice, che può essere a ridosso o durante le festività, per poi cominciare a calare. I fattori che incidono possono essere molteplici, a cominciare dall’andamento climatico, quindi la tempistica può far registrare qualche lieve variazione.

Per concludere, si può fare qualcosa a titolo preventivo?

Innanzitutto la vaccinazione antinfluenzale. Ogni anno, inoltre, se riesco a intercettare i pazienti anziani e fragili consiglio di iniziare già a settembre, in anticipo sulla stagione influenzale, a effettuare terapie cosiddette immunostimolanti, sempre su base naturale, con integratori come quelli che ho citato prima, ossia la lattoferrina, vitamina C, quercetina e altri che stanno dando risultati. Tant’è vero che diversi pazienti a settembre mi chiedono di prescrivere l’immunostimolante.

E che cosa pensa dei cosiddetti rimedi della nonna?