La manifestazione, promossa da Non Una di Meno – Bergamo e dalla Rete bergamasca contro la violenza di genere, attraverserà il centro cittadino per chiedere prevenzione, parità, maggiori risorse per i Centri antiviolenza e politiche di pace

Bergamo si prepara a scendere in piazza per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e di genere. Mercoledì 25 novembre è in programma una manifestazione promossa da Non Una di Meno – Bergamo e dalla Rete bergamasca contro la violenza di genere, che invitano la cittadinanza, le associazioni e tutte le realtà impegnate nella difesa dei diritti a partecipare.

Il ritrovo è fissato alle 17 in Piazzale Marconi, davanti alla stazione ferroviaria, mentre la partenza del corteo è prevista per le 17.30. Il percorso attraverserà il centro cittadino: da via Papa Giovanni XXIII, fino ai Propilei, proseguirà lungo via Tiraboschi, via Giorgio Paglia, via Paleocapa, via Quarenghi, via Zambonate e Largo Cinque Vie, per arrivare in Piazza Pontida e concludersi a Largo Rezzara. Qui è previsto un momento finale di condivisione accompagnato dalla musica.

In testa al corteo ci saranno le due realtà promotrici, con un unico grande striscione di apertura che accompagnerà l’intera manifestazione. Sarà inoltre predisposto uno spazio bianco di decompressione, accessibile a chiunque senta la necessità di allontanarsi per qualche momento dal corteo e trovare un ambiente più tranquillo.

«Saremo marea» è lo slogan scelto per la mobilitazione, un richiamo alla forza della partecipazione collettiva e alla necessità di non abbassare l’attenzione su una questione che riguarda l’intera società. L’invito è a prendere parte alla manifestazione pacificamente, portando liberamente la propria voce, i propri volti e le proprie idee, nel rispetto dei principi di uguaglianza, antifascismo e antirazzismo e nella lotta al patriarcato.

Le richieste delle organizzazioni promotrici partono dalla necessità di investire maggiormente nella prevenzione. In particolare, viene chiesta una formazione al rispetto e alla parità fin dall’età scolastica, attraverso percorsi di educazione emotiva, affettiva e sessuale adeguati alle diverse fasi della crescita. Un lavoro educativo che, secondo le realtà organizzatrici, deve proseguire anche nei luoghi di lavoro e nella società nel suo complesso.

Tra le priorità indicate c’è il rafforzamento dei Centri antiviolenza, attraverso maggiori risorse economiche e sostegni concreti. Si tratta di presidi fondamentali per offrire ascolto, assistenza e accompagnamento alle donne che subiscono violenza fisica, psicologica ed economica. Altrettanto importante, secondo le promotrici, è che le denunce e le richieste di aiuto vengano accolte dalle istituzioni e dal sistema giudiziario con competenza e consapevolezza, attivando misure efficaci di protezione e prevenzione.

La mobilitazione pone inoltre l’accento sulla necessità di trasformare il principio della parità in interventi concreti, facendo rispettare le norme esistenti e contrastando ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e delle persone LGBTQI+. Nel documento di convocazione viene criticato anche l’attuale orientamento delle politiche economiche nazionali, con la richiesta di destinare maggiori risorse alla sanità, all’istruzione e ai servizi sociali, anziché privilegiare la spesa militare.

L’appello si inserisce in un contesto che le organizzazioni descrivono come segnato da un arretramento dei diritti e da un progressivo peggioramento delle condizioni economiche e sociali. Le promotrici richiamano l’attenzione sugli attacchi ai diritti conquistati negli ultimi decenni grazie all’impegno della società civile e dei movimenti femministi, sottolineando l’urgenza di difendere le libertà e le conquiste raggiunte.

La manifestazione vuole però essere anche un momento di vicinanza e solidarietà. “Vogliamo essere una marea che protesta, ma soprattutto una marea che abbraccia”, scrivono le organizzazioni. Un abbraccio simbolico rivolto a chi è sopravvissuta alla violenza, a chi ha perso una persona cara e a tutte le persone che continuano a portare il peso di quanto accaduto.