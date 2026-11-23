Quattro servizi straordinari in una settimana, con il coinvolgimento delle Forze dell’Ordine e dei Reparti Prevenzione Crimine. Verificati anche 54 veicoli e 10 esercizi pubblici. Due cittadini stranieri accompagnati al CPR di Roma

Quattro servizi straordinari di controllo del territorio, 170 persone identificate, 54 autovetture verificate e 14 denunce. È il bilancio dell’attività condotta dalla Questura di Bergamo tra il 16 e il 22 novembre 2026, nell’ambito del piano di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa, con particolare attenzione ai reati predatori, allo spaccio di sostanze stupefacenti, al degrado urbano e ai fenomeni di devianza giovanile.

L’attività, definita sulla base delle strategie condivise in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, ha interessato il centro cittadino e le aree considerate maggiormente sensibili sotto il profilo della sicurezza. Dei quattro interventi effettuati, uno è stato organizzato secondo il modello interforze “ad alto impatto”, con la partecipazione della Polizia di Stato e delle altre Forze dell’Ordine.

L’operazione si è concentrata in particolare nelle cosiddette zone rosse di Bergamo e in altri punti della città individuati attraverso il monitoraggio del territorio. Le verifiche hanno riguardato soprattutto le aree caratterizzate dalla presenza di persone con precedenti penali o di polizia e da situazioni potenzialmente legate a fenomeni di illegalità e degrado.

Gli altri tre servizi sono stati svolti dalla Polizia di Stato con il supporto degli equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine, attraverso pattugliamenti dinamici, posti di controllo e accertamenti mirati.

Nel corso della settimana sono stati istituiti quattro posti di controllo, che hanno permesso di verificare 170 persone, tra cui 55 cittadini stranieri e 41 soggetti con precedenti di polizia. Sul fronte della circolazione stradale sono state invece controllate 54 autovetture, con verifiche sulla documentazione e accertamenti di polizia.

Tra i risultati dell’attività figurano anche 14 denunce in stato di libertà, a carico di altrettante persone, 11 delle quali straniere, per diverse ipotesi di reato emerse durante i controlli e i successivi approfondimenti. Due cittadini stranieri sono stati inoltre accompagnati al Centro di permanenza per i rimpatri di Roma, nell’ambito delle procedure previste dalla normativa sull’immigrazione.

Una parte degli interventi ha riguardato anche le attività economiche. Personale specializzato della Questura ha effettuato controlli amministrativi in dieci esercizi pubblici situati a Bergamo, Mozzo, Albano Sant’Alessandro e Nembro, per verificare il rispetto delle disposizioni di legge, delle prescrizioni in materia di pubblica sicurezza e delle norme che regolano la gestione dei locali.

Attenzione anche al rispetto delle misure restrittive disposte dall’Autorità giudiziaria. Nel corso della settimana sono stati eseguiti 50 controlli nei confronti di persone sottoposte agli arresti domiciliari: dieci da parte della Divisione Anticrimine e quaranta dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Le operazioni hanno coinvolto diverse articolazioni della Questura, tra cui l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, l’Ufficio Immigrazione e la Divisione Amministrativa, in un dispositivo che punta a coniugare prevenzione, controllo e contrasto alle condotte illecite.