Towfiqu barbhuiya (Unsplash)

C’è chi chiede di usare il cortile per parcheggiare, chi contesta una delibera dell’assemblea e chi vuole vedere i documenti delle ultime spese. Per un amministratore di condominio queste sono richieste ordinarie e per affrontarle deve conoscere le regole, ma anche saper ascoltare e spiegare chiaramente cosa si può fare e come.

Il nuovo corso di formazione iniziale per amministratori condominiali e immobiliari di ANACI Bergamo mette al centro due aspetti che vanno di pari passo: le basi giuridiche della professione, e la gestione dei rapporti con i condòmini.

Il percorso comincia dal ruolo dell’amministratore: quali sono i suoi compiti, quali responsabilità gli spettano e quali invece sono prerogativa dell’assemblea. Sono tutte conoscenze necessarie per orientarsi fin dall’inizio, dalla nomina alla gestione dei documenti, fino al passaggio di consegne a un collega.

L’assemblea è il passaggio più delicato, dal momento che va convocata correttamente, sapendo in anticipo chi ha diritto a parteciparvi; durante la seduta occorre poi verificare deleghe e maggioranze, e successivamente mettere a verbale quanto deciso. Su questi passaggi sono previste esercitazioni sulla convocazione e sulla stesura del verbale.

Molte questioni nascono poi dall’uso degli spazi condivisi. Cortili e scale generano spesso richieste difficili da conciliare tra loro. Conoscere il regolamento e le norme che disciplinano il condominio permette all’amministratore di dare risposte motivate invece di improvvisare. Il modo in cui si comunica conta molto: una spiegazione poco chiara o una richiesta lasciata senza risposta bastano per complicare i rapporti. Per questo il programma include comunicazione e psicologia nel condominio, oltre alla gestione delle controversie e agli strumenti per affrontarle.

C’è anche il tema della privacy, con particolare riferimento alle informazioni che possono essere legittimamente condivise, ad esempio attraverso le bacheche condominiali o nell’ambito della videosorveglianza. Situazioni comuni, che richiedono consapevolezza anche nella protezione dei dati personali.

Per chi sta pensando di intraprendere questa professione, il corso organizzato da ANACI Bergamo è un’occasione per scoprirne da vicino il lavoro: applicare le regole, organizzare le attività e confrontarsi ogni giorno con le persone.